Massimo Moratti: Gitmek istiyorsa Lautaro Martinez'i tutamazsınız
Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Lautaro Martinez, uzun süredir Barcelona'nın transfer gündeminde.
Katalan devi 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Luis Suarez'in yerini, sözleşmesi 2023'te sona erecek olan ve 111 milyon'luk serbest kalma bedeli bulunan Martinez ile doldurmak istiyor.
İtalyan kulübün eski başkanı Massimo Moratti ise Barcelona'ya gitmek istiyorsa Martinez'e kimsenin engel olamayacağını söyledi. Sportmediaset'e konuşan Moratti şunları dile getirdi:
"Başka bir yere gitmeyi kafasına koymuş bir oyuncuyu tutamazsınız. Böyle bir durumda oyuncu gönülsüz olur veya farklı bir dürtü ile kalmaya devam eder."
Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio ise Sky Italia'ya verdiği demecinde, "Martinez söz konusu olduğunda, Inter'den ayrılmasının tek bir yolu var; o da serbest kalma bedelinin ödenmesi" ifadelerini kullanmıştı.