Massimiliano Allegri'den Manchester United iddialarına yanıt

Manchester United'la adı geçen Massimiliano Allegri, basın toplantısında iddialara ilişkin konuştu.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, hakkında çıkan Manchester United iddialarını net bir dille yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun görevine son veren ve takımı sezon sonuna kadar geçici süreliğine Ole Gunnar Solskjaer'e emanet eden Manchester United'da gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı bilinmezken İngiltere ve İtalya kaynaklı haberlerde Allegri'nin adı sık sık gündeme geliyordu.

Basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Allegri, ''Juventus'ta çok mutluyum. Burada çok daha iyi şeyler yapacağız'' dedi.

Öte yandan Solskjaer yönetiminde iki maça çıkan Manchester United, ikisinden de galip ayrıldı.