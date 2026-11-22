Massimiliano Allegri, Napoli'nin Manchester City ile oynayacağı önemli Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde şaşırtıcı derecede temkinli konuştu ve takımının Avrupa'daki şansı konusunda gerçekçi olması gerektiğini vurguladı. Torino karşısında alınan dar farkı galibiyete rağmen Napoli teknik direktörü, odağı hızla ligdeki sorumluluklara çevirdi.

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Allegri, Torino galibiyetine rağmen ayakları yere basıyor

Allegri, Napoli'nin Torino'yu 1-0 yenmesinin ardından aşırı iyimserliğe kapılmıyor. Bunun yerine, Manchester City deplasmanındaki zorlu maç öncesinde beklentileri düşürüyor. İtalyan teknik adamın takımı cumartesi günü galibiyeti güçlükle elde etti. Ancak maç sonrası açıklamaları, onun Avrupa'da hemen başarı kazanmaktan çok uzun vadeli istikrara odaklandığını gösterdi. Taraftarlar Etihad'da ses getirecek bir sonuç hayal ederken Allegri, kulübün önceliklerinin başka yerde olabileceğinin sinyalini verdi.

"Gerçekçi olmalıyız: Manchester City maçı çok önemli ama başta da söylediğim gibi, fikstüre bakmanız yeterli, son üç maçta (Brugge, Sabah ve Viking'e karşı) Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele edeceğiz. Salı günü bir sonuç almaya çalışmalıyız ama ligi düzene koymamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü yeterince iyi olursak Şampiyonlar Ligi meselesini son üç maçta çözeceğiz," dedi teknik direktör Sky Sport Italia'ya.

Sakatlık endişeleri ve taktik değişiklikler

Galibiyete, maçın başlarında oyundan çıkmak zorunda kalan Antonio Vergara'nın ciddi sakatlığı gölge düşürdü. Allegri, orta saha oyuncusunun bu aksiliğin ardından "çok moralsiz" olduğunu kabul etti. Sakatlık, kadro seçimiyle ilgili giderek artan sorunlara bir yenisini ekledi. Bu sakatlık krizi nedeniyle Kevin De Bruyne planlanan dinlenme fırsatını bulamadı ve sakatlanan genç oyuncunun yerine maçın başlamasından yalnızca on dakika sonra oyuna girdi. Teknik direktör, bu fiziksel sorunları millî takım görevleri ve ligdeki beklentilerin yarattığı artan zihinsel ve fiziksel baskıya bağladı.

"Sakatlandı, ondan ne kadar süre yararlanamayacağımızı bilmiyorum. Çok üzücü, kendisi çok çökkündü. Bence sezona bağlı bir sakatlıktı. Bu yıl farklı sorumlulukları var; millî takım, daha fazla zihinsel baskı... Bu tür sakatlıklara bazen bunlar neden oluyor," diye açıkladı. Sözlerini TUTTOmercatoWEB aktardı.

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Allegri, Napoli'nin galibiyet için 'acı çekmesini' istiyor

Allegri, Napoli kadrosuna galibiyetleri güçlükle elde etmek için sahada gerçekten "acı çekmeye" istekli olmaları gerektiğini açıkça hatırlattı. Deneyimli teknik adam, Napoli'nin yoğun baskıya göğüs germeden sürekli rahat skorlarla kazanmayı bekleyemeyeceğini net biçimde ortaya koydu. Takımın taktik kimliği Napoli'de tartışılmaya devam ediyor ancak Allegri, kendi tarzına ilişkin tanımlamaları reddetti.

Gelecek maçlar MCI Şampiyonlar Ligi 15:00 NAP

"Allegri futbolu diye bir şey yok. Bazı oyuncularını geri kazanması gereken Napoli gibi bir takımın oynadığı futbol var. Bu 10 maçta, Genoa karşısındaki ilk yarı gibi birkaç bölüm dışında, çok fazla kolay gol yedik. Bu akşam ceza sahası dışından çekilen şut dışında rakibe şut fırsatı vermedik; sahanın içinde, rakibin kolayca bulunabildiği yerlerde daha iyi savunma yaptık," dedi Allegri.

Stratejik gerçekçilik mi, taktiksel bir zihin oyunu mu?

City maçının önemini azaltma kararı, Allegri'nin takımının üzerindeki baskıyı kaldırmaya yönelik klasik bir stratejisi olarak görülebilir. City, millî maç arasından önce üst üste üç yenilgi alarak Premier League'de son dönemde zorlu bir süreç geçirmiş olsa da Allegri, rakibin kalitesi konusunda kendini kandırmıyor. Bu gerçekçiliğin samimi mi yoksa akıllıca bir motivasyon taktiği mi olduğu, Napoli salı gecesi Avrupa'nın öne çıkan maçlarından biri için sahaya çıktığında anlaşılacak.