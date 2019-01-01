Massimiliano Allegri: Ronaldo'nun olması, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamızı kesinleştirmiyor

Juventus Teknik Direktörü Allegri, Ronaldo'nun takımda yer almasının Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarını kesinleştirmediğini belirtti.

Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde turnuvaya veda etmelerinin ardından hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Cristiano Ronaldo transferiyle beraber gözünü senelerdir kazanamadığı Şampiyonlar Ligi'ne çeviren Juventus, çeyrek finalde sahasında 'a 2-1 mağlup olup turnuvaya veda etti. Juventus'un teknik direktörü Allegri, Ajax'a elenmelerinin ardından takımın ve Cristiano Ronaldo'nun hayal kırıklığı yaşadığını ve fakat bu olanları sakince karşılayıp gelecek seneye odaklandıklarını söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun hayal kırıklığı yaşamasıyla ilgili basın toplantısında konuşan Allegri, "Ronaldo harika bir sezon geçiriyor fakat yine de Ajax'a mağlup olarak turnuvaya veda ettik. Ronaldo'nun bu takımda olması Şampiyonlar Ligi'ni kesinlike kazanabileceğimiz anlamına gelmiyor. Futbolda birçok zorlukla mücadele edersiniz." dedi.

Portekizli yıldızın takımdaki geleceği hakkında da yorum yapan Massimiliano Allegri, "Ronaldo, Juventus'un geleceği. Bu sene harika başarılara imza attı ve seneye de bu işleri yapmaya devam edecek. Herkes gibi o da elendiğimiz için hayalkırıklığına uğradı ama sakinliğini koruyor." ifadelerini kullandı.