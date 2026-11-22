Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Stadio Diego Armando Maradona'dan ayrılacağına dair söylentiler sürmesine rağmen deneyimli orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi ‘olağanüstü’ diye nitelendirerek övdü. Belçikalı oyun kurucunun önümüzdeki ocak ayı transfer döneminde PSV Eindhoven'a gidebileceği yoğun biçimde konuşuluyor.

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Allegri ayrılık iddialarını reddetti

Allegri, Serie A'da De Bruyne'nin Napoli'deki geleceği hakkında çıkan söylentileri, Torino karşısındaki 1-0'lık galibiyetin ardından yatıştırmaya çalıştı. Eredivisie'ye olası bir transferden söz eden haberlere rağmen İtalyan teknik adam, orta saha oyuncusunun Napoli'deki projesinin önemli bir parçası olmaya devam ettiğini vurguladı. Allegri, kış transfer dönemi yaklaşırken Belçikalı oyuncunun ayrılmayı düşündüğü yönündeki iddiaları da reddetti.

Napoli Teknik Direktörü, DAZN'a yaptığı ve TUTTOmercatoWEB tarafından aktarılan açıklamasında şunları söyledi: "Bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıda değil. O olağanüstü bir oyuncu. Bu akşama bakmanız yeterli, iyi gidiyor. Geçen yıl sakatlığı nedeniyle dört ya da beş ay sahalardan uzak kaldı, artık çocuk değil. Millî takımda iyi oynadı, bizimle de iyi oynadı. Bazen algı, farklı bir görüşe varmanıza neden oluyor. Diğer oyunculardan olduğu gibi ondan da çok memnunum."

Yorgun De Bruynee için taktiksel dinlenme

De Bruyne'nin Torino maçına yedek kulübesinde başlaması, bu sezon ülke içi müsabakalarda beşinci kez maça yedek başlaması anlamına geliyordu. Allegri, sıkışık maç takvimi ve oyuncunun yakın zamanda Belçika millî takımında forma giymesi nedeniyle bunun taktiksel bir zorunluluk olduğunu açıkladı. Karar, oyun kurucunun yaklaşan kritik maçlara dinç çıkmasını sağlamaya yönelik hesaplı bir hamle gibi görünüyor.

Allegri, "Mesele onu idare etmek değil. Çok sayıda maç oynadı, millî takımda da forma giydi. Bu akşam yapılacak değişiklikler önemli olacak. Teknik kalitesi en üst düzeyde bir oyuncu. Fiziksel durumu çok gelişti ve uzun bir süre oynamadıktan sonra geri döndü. Ondan çok memnunuz" diye açıkladı.

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Napoli'deki baskıyı yönetmek

Torino karşısındaki dar farkla gelen galibiyette direnç ve savunma sağlamlığı öne çıktı. Allegri, takımın son maçlarında bu özelliklerin eksik olduğunu düşünüyordu. Napoli'deki yoğun baskıyı kabul eden teknik adam, takım Serie A sıralamasında yükselmeye çalışırken sakin olunması çağrısında bulundu. Allegri, kadronun zorlu bir rakip karşısında galibiyeti almasını sağlayacak "pozitif enerjiyi" sonunda gösterdiğini belirtti.

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Allegri, "Bence oyuncular Napoli'nin şu anki durumunun farkına vardı. Futbolda sonuçlar belirleyicidir. Bugün Torino'dan bir puan fazlamız vardı. Bu on maçta gol yeme korkusu, galibiyetleri eve getirmenizi sağlayan o fazladan santimetre eksikti" dedi.

Taraftarların tepkisine yanıt

Allegri, yerel taraftarlarla yakın zamanda yaşanan sürtüşmenin ardından Noa Lang'ı da savunmak zorunda kaldı. Teknik direktör, taraftarların görüşlerini ifade etme hakkını kabul ederken Lang'ın galibiyete katkısını övdü ve kulüp zorlu bir maç serisine girerken tribünlerle saha arasında birlik çağrısı yaptı.

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Teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Lang için üzgünüm. Geçen pazar bir yanlış anlaşılma oldu. Taraftarlar bu akşam yine harikaydı. Kat edilmesi gereken zorlu bir yol var çünkü telafi edilecek çok şey var, ama hep birlikte başaracağımızdan eminim. Taraftarların ıslıklama hakkı var, ancak oyuncu bu akşam çok iyi oynadı."