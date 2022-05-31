İtalyan teknik direktör Juventus'tan ayrılmaya karar veren oyuncusunun kendi yeteneklerine odaklanması gerektiğini söyledi.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, kulüple olan sözleşmesini yenilemeyen ve takımdan ayrılmaya karar veren Paulo Dybala'nın "Yeni Lionel Messi" sendromuna yakalandığını söyledi.

Dybala'nın kendisini yeni Messi sandığını belirten Allegri, yıldız oyuncunun artık kendisi gibi olmaya başlaması gerektiğini söyledi.

Allegri, Dybala hakkında ne dedi?

Deneyimli teknik direktör DAZN'a yaptığı açıklamada gol yollarındaki verimliliği son birkaç sezonda düşüşe geçen Dybala'nın kendi kimliğini yeniden keşfetmesi gerektiğini söyledi:

"Dybala kendisi olmaya geri dönmeli. Kendisini yeni Messi olmaya kaptırdığı bir dönem yaşadı. Başka birini kopyalayamaz ya da taklit edemezsiniz. Paulo'nun futbola verecek çok şeyi var. Olağanüstü bir tekniğe sahip ve kendi yeteneklerine odaklanması gerekiyor"

Inter ve Roma'dan teklif

Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Dybala bu karşılaşmalarda 15 gol ve altı asistle oynamıştı. 28 yaşındaki oyuncu kariyerinin en iyi dönemini 2017-2018 sezonunda geçirmiş ve Juventus formasıyla çıktığı 45 maça 24 gol ve beş asist sığdırmıştı. İtalya'ya Palermo formasıyla adım atan Dybala'nın Serie A'da 98 golü bulunuyor.

Juventus'tan ayrılacağının açıklanmasının ardından Inter'den teklif alan Dybala ile Roma'nın da ilgilendiği biliniyor ve yıldız oyuncunun kısa bir süre içerisinde bu iki takımdan birine transfer olmsı bekleniyor.

Arjantin Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Dybala'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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