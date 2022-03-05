Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paul Pogba'nın eski takımına geri döneceği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Pogba ile harika bir ilişkiye sahip olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı buna rağmen transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ne söylendi?

Takımının Spezia ile oynayacağı karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında söylentileri değerlendiren Allegri, Pogba'nın transferine ilişkin iddiaları konuşmanın yersiz olacağını belirtti:

"Şu anda transfer piyasasına ilişkin konuşmanın bir anlamı yok. O bir Manchester United oyuncusu ve gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceğini bilmiyorum.

Onunla harika bir ilişkim olduğu doğru ama bana kızgın çünkü onu basketbolda her zaman yeniyordum!"

Pogba Juventus'a dönecek mi?

Daha önce de Old Trafford'dan Torino'ya transfer olan ve İtalyan devinde harika bir dönem geçiren Pogba, burada geçirdiği dört yılda dünyanın en iyi orta sahalarından birine dönüşmüştü. Takımıyla 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Pogba, Allegri'nin takımının en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkmayı başarmıştı.

Bir dönem PSG forması da giyen Nicolas Anelka geçtiğimiz günlerde Pogba ile yaptığı görüşmeyi aktarırken oyuncunun PSG forması giyme fikrine sıcak baktığını açıklamıştı. Öte yandan Pogba'nın menajeri Mino Raiola ise Eylül ayında yaptığı açıklamada Juventus'un her zaman Pogba'nın kalbinde olacağını söylemişti.

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