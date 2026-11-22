Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, cumartesi günü Torino'yu 1-0 yendikleri zorlu maçta takımına ilham vermek için başvurduğu alışılmadık psikolojik yaklaşımı anlattı. Stadio Diego Armando Maradona'da geçen hayal kırıklığı yaratan ilk yarının ardından deneyimli teknik adam, gol kilidini açmak için oyuncularından ruh hâllerini değiştirmelerini istedi.

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Olumlu düşüncenin gücü

Napoli, Scott McTominay'nin attığı tek golle kritik üç puanı aldı. Ancak golün ardındaki hikâye teknik kadar zihniyetle de ilgiliydi. Allegri, oyuncularının ilk bölümde yakaladıkları birçok fırsatı değerlendirememesinin ardından devre arasında takımda olumsuz bir hava sezdiğini açıkladı. Teknik direktör, rakibin dirençli savunmasını aşmak için ruh hâlinde bir değişikliğe ihtiyaç olduğuna karar verdi.

Teknik direktör, Sky Sport Italia'ya şöyle konuştu: "Sanki doğru ruh hâlinde değildik, çünkü gol atamadan birkaç elverişli fırsat yakaladık. Bu yüzden takıma, 'Çocuklar, gülümseyelim; belki bir gol atmayı başarabiliriz' dedim. Biraz zorlanarak maç kazanmak bizim için faydalıydı ama maçın sonunda topu kullanmak gibi bazı konularda hâlâ gelişmemiz gerekiyor. Bununla birlikte duran topları savunmada çok iyiydik. Geçmişte savunurken bugün gösterdiğimiz sertlikten yoksunduk."

Taktik değişiklikler ve McTominay'nin rolü

Psikolojik yaklaşım etkili olsa da Allegri, Antonio Vergara'nın maçın başlarında sakatlanmasının ardından taktiksel bir soruna da çözüm bulmak zorundaydı. Kevin De Bruyne'ü önce Rasmus Hojlund'un arkasında destek rolüyle oyuna alan teknik direktör, daha sonra Belçikalı oyuncuyla Scott McTominay'nin yerlerini değiştirdi. İskoç millî oyuncu daha ileride bir başlangıç pozisyonundan Torino savunmasına ciddi sorunlar çıkarmaya başlayınca bu değişiklik maçın dönüm noktası oldu.

Allegri, "Taktik değişiklikler mi? Bu işin eğlenceli tarafı da bu" dedi. "De Bruyne'ün forvet arkasında daha iyi iş çıkarabileceğini düşündüm. Sonra McTominay'yi Hojlund'a yaklaştırdım çünkü orada biraz daha fazlasına ihtiyacımız vardı. Ama McTominay'ye Hojlund'un arkasında dikey bir pozisyonda beklememesini, oraya hareketlenmesini söyledim; böylece marke edilmesi daha zor olacaktı. Onu oraya koyduğumda gitti ama hareketsiz kaldı. İkinci yarıda ise hatlar arasında daha fazla hareket etti ve çok daha iyiydi."

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Rasmus Hojlund'un performansını savundu

Galibiyeti getiren golü bir orta saha oyuncusu atsa da Allegri, Hojlund'u savunmakta gecikmedi. Danimarkalı forvet maç boyunca yorulmadan çalıştı ancak gol atamadı. Bu da mevcut özgüven düzeyiyle ilgili sorulara yol açtı. Allegri, eski Manchester United oyuncusunun zorlandığı ya da yeniden gol atmaya başlaması için özel bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğu yönündeki görüşleri reddetti.

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Napoli teknik direktörü, "Hojlund'un yeniden kazanılması mı gerekiyor? Kesinlikle öyle değil. İyi bir maç çıkardı ve kendisini takımın hizmetine sundu. Birkaç fırsat yakaladı; bizim için çok faydalı ve önemli" dedi.

Odak Manchester City'ye çevrildi

Bu kritik galibiyet, Napoli'ye yeniden ivme kazandırıp ligdeki konumunu güçlendirdi. Böylece takım, son millî aranın hemen öncesinde Lazio ile alınan hayal kırıklığı yaratan beraberliği ve Juventus'a karşı yaşanan üzücü yenilgiyi izleyen endişe verici düşüşü durdurdu.

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Bu üç önemli puanın ötesinde, takımın en çok ihtiyaç duyduğu anda gelen bu toparlanma galibiyeti, tüm kadroya değerli bir psikolojik ve moral desteği sağladı. Aynı zamanda Napoli'nin, önümüzdeki salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Manchester City ile oynayacağı merakla beklenen, yüksek önem taşıyan büyük maç için deplasman yolculuğu öncesinde hazırlıklarına sağlam bir temel oluşturdu.