Kevin De Bruyne, Etihad Stadyumu'na duygusal dönüşünde taraftarlar tarafından kahraman gibi karşılandı. Napoli, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ‘olağanüstü’ diye nitelediği orta saha oyuncusunun ocak ayında PSV Eindhoven'a transfer olabileceği yönündeki artan söylentilere değindi.

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Etihad'a duygusal dönüş, heyecanlı bir beraberlikle sonuçlandı

De Bruyne, Napoli'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasında City ile 2-2 berabere kaldığı maçta Etihad Stadyumu'na duygusal bir dönüş yaptı. Ev sahibi takımın taraftarları, eski yıldızlarını kahraman gibi karşıladı ve ikinci yarıda oyundan çıkarken alkışladı.

De Bruyne, 2025 yazında City'den ayrılarak Napoli'ye bedelsiz transfer olmuştu. Eski takımına karşı oynayan 35 yaşındaki futbolcu, Allegri kendisini Andre-Frank Zambo Anguissa ile değiştirene kadar 75 dakika sahada kaldı. De Bruyne kenara yürürken City taraftarları ayağa kalkarak onu uzun süre alkışladı.

Allegri, alkışlarla uğurlanan De Bruyne'yi övdü

Maçın ardından Sky Sport Italia'ya konuşan Allegri, tecrübeli orta saha oyuncusunu oyundan çıkarma kararı verirken üzüldüğünü itiraf etti. İlerleyen yaşına rağmen Belçikalının topla gösterdiği teknik soğukkanlılık, teknik direktöründe kalıcı bir etki bıraktı.

Allegri, “Ne yazık ki yaş kimseyi beklemiyor ama o olağanüstü bir oyuncu. Bugün onu oyundan çıkarmak beni üzdü çünkü ayağına top geldiğinde nadiren hata yapıyor. De Bruyne ve Luka Modric gibi oyuncular, futbolu seven ve bu spora hayranlık duyanlar için özel bir anlam taşıyor” dedi.

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Tecrübeli Belçikalı oyun kurucu hakkında transfer söylentileri artıyor

De Bruyne'nin İngiltere'deki duygusal gecesi, kariyerindeki bir sonraki adımına ilişkin söylentilerin arttığı bir döneme denk geldi. Belçikalı millî oyuncunun Napoli ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürse de çeşitli haberlere göre ocak transfer dönemi açıldığında İtalya'dan ayrılabilir.

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PSV'nin, oyun kurucuyu sözleşmesinin bitmesine altı ay kala Hollanda'ya getirmek için üst düzey görüşmelere başladığı bildirildi. Everton'ın da orta saha oyuncusu için kışın sürpriz bir girişimde bulunabileceği öne sürüldü. De Bruyne bu sezon Serie A'da Napoli'nin ilk 11'inde düzenli olarak yer aldı; dört gol ve bir asist üretti. Buna rağmen sözleşme durumu, onu sezon ortası transferi için cazip bir hedef haline getirdi.

Napoli Teknik Direktörü, De Bruyne'nin kalmasını bekliyor

PSV'nin ilgisine ilişkin söylentiler artsa da Allegri, De Bruyne'nin sezon ortasında Napoli'den ayrılmayacağına inandığını söyledi. İtalyan teknik direktör, konunun kulüp içinde görüşüleceğini vurgularken orta saha oyuncusunun tutumunu övdü.

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Allegri, “Bunu kulüple görüşeceğiz ama o son derece profesyonel bir oyuncu ve bence hazirana kadar kalacak” dedi.

Kış transfer dönemi öncesinde görüşmelerin sürdüğü bildirilirken önümüzdeki haftalar, PSV'nin De Bruyne'yi erken ayrılmaya ikna edip edemeyeceğini ya da Allegri'nin oyun kurucuyu sezon sonuna kadar takımda tutma isteğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyecek.