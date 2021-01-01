Massimiliano Allegri, Juventus'a geri mi dönüyor?

İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri, geçmişte Real Madrid'den teklif aldığını söylerken Juventus'a dönüş ihtimaliyle ilgili konuştu.

İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri, Real Madrid'den geçmişte gelen teklif ve Juventus'a dönme ihtimaliyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Başarılı teknik adam yakında zamanda Torino ekibine dönmek gibi bir durumun yaşanacağını düşünmüyor.

53 yaşındaki çalıştırıcı, 2014 ile 2019 yılları arasında Juventus'ta görev yapmıştı.

Massimiliano Allegri neler söyledi?

Sky Sports Italia'ya konuşan tecrübeli antrenör, Juventus'ta görev yaptığı dönemde Real Madrid'i reddettiğini açıkladı.

"Üç yıl kadar önce Real Madrid beni istediğinde onlara Juventus'ta kalacağımı söylemiştim. O dönemde reddettiğim tek iş buydu."

Allegri'den Juvntus'a dönüş açıklaması

Juventus'ta tekrar görev yapıp, yapmayacağını sorusuna ise Andrea Pirlo'nun görevde olduğunu hatırlatarak yanıt verdi.

"Andrea Pirlo şu anda görevde ve bana göre başarılı olduğunu söylemek imkansız. İtalya Kupası'nda finaldeler, Süper Kupa'yı kazandılar, ligde ilk 4 için mücadele ediyorlar.

Haziran ayında yeniden futbola dönmek istiyorum. Çok büyük bir tutkuya sahibim."

Allegri'nin Juventus'taki başarıları

Kariyerinde daha önce Milan ile şampiyonluk yaşayan Allegri bu başarıyı Juventus ile 5 kez tekrarladı. İtalyan teknik direktör, Serie A'da 3 kez yılın teknik direktörü ödülüne layık görülürken 4 kez de İtalya Kupası'nı kazandı.

Juventus'un başında 271 maça çıkan Allegri bu karşılaşmalarda 191 kez galibiyet sevinci yaşadı. 37 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Massimiliano Allegri, Juventus'tan ayrılığıyla ilgili de konuştu.

"Yönetimle aramızda bazı fikir ayrılıkları vardı. Başkan böyle bir karar verdi ancak hala Andrea Agnelli ile iyi ilişkilerimiz var. 5 yıl boyunca iyi işler yaptık ve transfer piyasasında harika hamlelerde bulunduk.

Juventus'u çok seviyorum ve profesyonel düzeyde görev yaptığım kulüplere karşı bir tutku besliyorum. Daha önce Milan ve Cagliari için de böyleydi."

Allegri'nin kariyerinden satırbaşları

Antrenörlük kariyerine alt lig ekiplerinden Aglianese'de başlayan Allegri sırasıyla SPAL, Grosseto, Sassuolo ve Cagliari'de çalıştı. Cagliari de iki yıl görev yapan başarılı çalıştırıcı burada dikkatleri üzerine çekti.

2010 yılında Milan'ın başına geçen Allegri, 2010-2011 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğu ve 2011 yılında İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

2014 yılında kırmızı - siyahlı ekipten ayrılan Allegri'nin yeni durağı Juventus oldu. 5 yıl Juventus'ta görev yapan deneyimli teknik direktör bu süreçte, 5 kez Serie A şampiyonluğu, 4 kez İtalya Kupası zaferi ve 2 kez de İtalya Süper Kupası sevinci yaşadı.