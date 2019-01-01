Massimiliano Allegri: Futbol aptalca bir oyun

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, katıldığı bir programda futbol ve taktikler hakkında konuştu.

'a üst üste 8. şampiyonluğunu yaşatan teknik direktör Massimiliano Allegri, futbolun aptal bir spor olduğunu düşünüyor.

Che Tempo Che Fa isimli bir programda konuşan Allegri, futbolda taktiklerden hoşlanmadığını söyledi.

51 yaşındaki teknik direktör programda, "İnsanların sürekli bahsettiği 3-5-2, 4-3-3 gibi taktiksel sistemlerden hoşlanmıyorum. Futbolun zeki insanlar için aptalca bir spor olduğunu farkettim. Çünkü en basit şeyler, aynı zamanda, doğru bir şekilde yapması en zor şeylerdir. Örneğin, bir oyuncuya basit pas yapması gerektiğini söylersin ancak bu basit değil, futboldur. Seviyenin altına düştükçe futbolcular yeteneklerini daha çok göstermek istiyorlar. Ama futbol bu değil." ifadelerini kullandı.

Allegri, cumartesi günü ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası kendisine gelen eleştirileri kabul etmemiş ve "İtalya'da herkes futbol teorisyeni olmuş." açıklamasını yapmıştı.