Massimiliano Allegri, 11 oyuncusundan yoksun Napoli'nin Manchester City deplasmanında 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında bir şeyi "ilk kez gerçekten iyi" yaptığını söyledi. Etihad Stadyumu'nda iki kez öne geçen konuk ekip, Avrupa'daki hedeflerini sürdürmeye çalışırken sahadan buruk ayrıldı.

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Napoli, eksiklerine rağmen Manchester City ile berabere kaldı

Allegri, eksiklerle boğuşan Napoli'nin Manchester City deplasmanında 2-2 berabere kaldığı heyecan dolu Şampiyonlar Ligi maçında bir şeyi "ilk kez gerçekten iyi" yaptığını söyledi. Napoli, sakatlıklar, cezalar ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmama nedeniyle 11 oyuncusundan yoksun kaldığı ağır bir eksik oyuncu kriziyle Etihad Stadyumu'na en kötüsünden endişe ederek gitmişti.

Ancak Napoli, Enzo Maresca'nın takımına karşı dağılmak yerine Rasmus Hojlund ve Noa Lang'ın golleriyle iki kez öne geçti. Ayyoub Bouaddi'nin golü ve Rayan Cherki'nin çaprazdan yaptığı vuruş ise City'yi iki kez maça döndürdü ve taraflar puanları paylaştı.

Allegri, Etihad'daki savunma performansını övdü

Son düdüğün ardından Sky Sport Italia'ya konuşan Allegri, Manchester'daki zorlu gecenin en önemli olumlu yanının takımının topsuz oyundaki taktik disiplin olduğunu vurguladı.

Allegri, "Çok zor bir maçtı. Oyuncular iyi iş çıkardı. Elbette baskı altında zorlandığımız anlar oldu ama Manchester City'yi yavaşlatmak için topsuz oyunda ilk kez gerçekten iyi iş çıkardık" dedi.

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"Bu konuda gerçekten çok iyilerdi. Hak edilmiş bir beraberlikti. Sonuçta buradan buruk ayrılıyoruz ama oyunculara Avrupa'da inancın ve cesaretin gerekli olduğunu söyledim, çünkü oynayacak alanlar var. Bundan sonra Sassuolo maçına en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Bu akşam özellikle savunmamız için iyi bir antrenman oldu."

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Napoli'nin kısıtlı yedek kulübesine rağmen üzüntüsü sürüyor

Allegri'nin yedek kulübesinde neredeyse hiç seçeneği yokken Etihad Stadyumu'ndan üzüntü duyarak ayrılması, Napoli'nin direncinin çarpıcı bir göstergesi. Yine de teknik direktör, takımının City'nin önde kurduğu savunma hattını cezalandırabileceği anlar gördü.

Teknik direktör, "En önemlisi olan bir puandan, ama aynı zamanda performansımızdan da memnun olmalıyız" diye açıkladı. "Rakibin önde kurduğu savunma hattından daha iyi yararlanmamız gereken anlar vardı. Birkaç iyi fırsat da yakaladık ama çok güçlü bir rakibe karşı oynuyorduk. Oyuncular kendilerini maça mükemmel şekilde verdi."

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Beraberlik, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki sıralamayı şimdilik pek değiştirmedi. Napoli, beş maçta topladığı dört puanla 27. sırada ve eleme turu play-off sıralarının yalnızca averajla gerisinde. City ise on puanla altıncı sırada.

İki takımı da liglerinde kritik maçlar bekliyor

İki takım için de odak yeniden lig maçlarına çevriliyor. Napoli, pazar günü Sassuolo ile karşılaşmak üzere Serie A'ya dönecek. Maresca'nın takımı ise Arsenal'a karşı oynayacağı kritik Premier Lig maçı için hızla toparlanmak zorunda.