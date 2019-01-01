Massimiliano Allegri: Hiçbir başarı şans eseri kazanılmıyor

Fiorentina maçıyla şampiyonluğunu ilan eden Juventus'un Teknik Direktörü Massimilano Allegri, bu şekilde eleştirilmeyi hak etmediğini söyledi.

Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, sezon boyunca kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Antonio Conte'nin 2014 yılında görevi bırakmasının ardından ekibinin başına geçen İtalyan taknik direktör, çalıştığı beş senede 5 şampiyonluğu yaşayarak bir ilke imza atsa da taraftarların Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu beklentisini karşılayamamasından dolayı eleştirildi.

Massimiliano Allegri, basında yazılanlara değinerek daha önce kimseyi bu şekilde eleştirmediğini söyledi.

51 yaşındaki teknik direktör, "Her zaman iyi olmak için çabaladım fakat aynı zamanda önemli başarılara imza atan kimseyi eleştirmemeye özen gösterdim. Bu oyunda herkesin kendine özgü bir çalışma stili var ve önümüze koyulan hedeflere ulaşmak için çabalıyoruz. Fakat kimse bu şekilde eleştirilmeyi hak etmiyor. Hiçbir başarı şans eseri kazanılmıyor." açıklamalarında bulundu.

Üst üste sekizinci kez kazandıkları lig şampiyonluğu ile alakalı sözlerine devam eden Allegri, "Benim için çok özel bir gün çünkü burada beşinci kez takımımla birlikte şampiyonluk kazanıyorum. Bugün çok güzel bir gün ve kutlamalara devam etmeliyiz. Sonrasında ise Salı günü bir görüşme gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.