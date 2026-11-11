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AC Milan v Genoa - Serie AGetty Images Sport
Çeviri:

Massaro: "Kaptan (Baresi) bize büyük bir miras bıraktı. Onun bize aktarmayı başardıklarını aktarmaya devam etmeliyiz."

Serie A
AC Milan

AC Milan'ın marka elçisi Daniele Massaro, "BMW in tour con Insuperabili" etkinliği kapsamında açıklamalarda bulundu. Spor ve eğitim etkinliklerinden oluşan bu turda, Insuperabili futbol okullarındaki engelli sporcular ile BMW bayilerinin çalışanları ve müşterileri karma takımlarda birlikte oynuyor.

 calciomercato.com'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Siz heyecanlıysanız benim hâlimi düşünün. Sözünü ettiğimiz şeyler bize aktarılan şeyler. Milanello'ya adım attığım günden itibaren bana aidiyet duygusu, fedakârlık, saygı, sadakat ve kurallar hakkında çok şey öğreten insanlar tarafından aktarıldılar. Beş yıl boyunca Ölümsüzler ve Yenilmezler grubunun bir parçasıydım. Şimdi, bu büyük projeyi başlatan kaptanımız sayesinde Insuperabili'nin tanıtım yüzüyüm. Vizyon sahibi olup

hayalleri olan insanlara teşekkür etmeliyim

. Bu, Insuperabili'nin nasıl doğduğunun, İtalya'da, Avrupa'da ve dünyada zaferler kazanan Berlusconi döneminin, Yenilmezler'in ve Ölümsüzler'in nasıl ortaya çıktığının göstergesi. Milan da bunu yapmaya devam etmeli. Pazarlama alanında birkaç yıldır bize destek veren BMW'ye iş birliği için de teşekkür ederim.

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22 Kas 2026

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Kaptan bize büyük bir miras bıraktı. Onun bize aktardıklarını biz de aktarmaya devam etmeliyiz. Bunu özellikle yalnızca spor yapanlara değil, her gün gelişen ve geleceği temsil eden gençlere aktarmalıyız. Tekrar teşekkürler. Finalde oynayabilmeyi umuyorum, beni sürekli yedek kulübesinde bırakmayın. Bu yıl size söz veriyorum: Her zamanki gibi beni sahaya sürdüklerinde en az 10 dakika içinde fark yaratacağım."

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