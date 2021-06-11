Mason Mount, Real Madrid maçından sonra Modric’in formasını nasıl aldığını anlattı

Chelsea’nin genç yıldızı Mason Mount, hayranı olduğu Modric’le Euro 2020’de üçüncü kez rakip olacak.

İngiltere, Euro 2020’deki ilk maçında Hırvatistan’la karşı karşıya gelecek. Ayrıca bu maç, Mount için özel bir önem taşıyor zira genç yıldız, Modric’i idol olarak görüyor.

Mount, küçük yaşlarda Chelsea Akademisi’nde forma giyerken Modric ve Iniesta’yı kendisine örnek alıyordu.

Şimdilerde ise Chelsea’de kendini kanıtlamış bir yıldız olan Mount, takımının Real Madrid’i elediği Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de başrol oynamış ve kupaya uzanan yolu açmıştı. Mount için kupanın ve altın madalyanın yanı sıra, Modric’ten aldığı forma da çok büyük önem taşıyor.

Neler söyledi?

Mason Mount, şu açıklamalarda bulundu: “O formayı da evdeki formaların yanına koydum. Böyle özel formaları saklamak her zaman önemlidir.”

“İlk maçtan önce Kovacic’le konuştum ve ilerleyen bir tarihte bana Modric’in forması getirip getiremeyeceğini sordum. Formayı aldım ve ikinci maçtan sonra o da benim formamı istedi.”

“Kovacic bana Modric’in futbolcularla forma değiştirmeyi sevdiğini söyledi ve sonra ben de formamı verdim. Benim için harika bir andı, benden formamı isteyince şaşkına dönmüştüm.”

“Modric benim her zaman kendime örnek aldığım bir oyuncu oldu. Tottenham’la Premier Lig’de oynadığı zamanlardan beri onu çok yakından takip ediyorum. Onunla rakip olmak da çok farklı bir duyguydu. Onu o kadar çok izlemişim ki hareketlerini, sahada neler yapacağını önceden tahmin edebiliyordum.

“Hayran olduğunuz bir oyuncuya karşı oynamak işinizi kolaylaştırıyor çünkü neler düşündüğünü kestirebiliyorsunuz. Böyle büyük oyunculara karşı oynayınca kritik anlarda baskıyla nasıl başa çıkacağınız da öğreniyorsunuz.”

“Real Madrid’e karşı oynadığımız iki maç bu açıdan çok önemliydi, bu maçlardan çok tecrübe kazandım.”

İngiltere, Mount’u nasıl kullanacak?

Son bir yıl içerisinde oynadıkları neredeyse her maçta Mount’a görev veren Southgate, çok büyük ihtimalle Euro 2020’de de 22 yaşındaki yıldızı fazlasıyla değerlendirecek.

İngiltere formasıyla hem merkez orta sahada hem de ileri uçta forma giyen Mount, farklı rollerde takımına katkı sağlayabilir.

“Herkesin hemfikir olduğu üzere çok yetenekli bir kadromuz var. Topa sahip olma oyunu oynamaya elverişli bir takımız. Her zaman bir hücum tehdidi barındırıyoruz.”

“Bu oyun tarzında mükemmel seviyeye ulaşmak için çalışıyoruz. Hiçbir şey tamamen kusursuz olmaz ve futbolda bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ama elimizdeki oyuncu grubuyla ve antrenmanda yaptığımız çalışmalarla bunu başarabileceğimize sonuna kadar inanıyorum.”

“Daha önce hiç Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu yaşamadık ve bu sene bunu başaran takım olmayı çok istiyoruz. Genç ve yetenekli bir takımız ve bunu yapabileceğimize inanıyoruz.”