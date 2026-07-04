Mason Greenwood, Olympique Marsilya’dan ayrılmaya kararlı. Aralarında Türk transfer muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun da bulunduğu kaynaklar, İngiliz oyuncunun Fenerbahçe’ye evet dediğini bildiriyor.

Son dönemde özellikle Fenerbahçe ve AS Roma, Greenwood için yarıştaydı; Atlético Madrid ise gelişmeleri yakından takip ediyordu.

Marsilya, yaklaşık 50 milyon avroluk bir transfer bedelinde ısrarcıydı; Roma ise 45 milyon avroluk teklifi (bonuslar dahil) ve yeniden satıştan alınacak pay ile bu rakama neredeyse ulaşmıştı.

Böylece, 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Greenwood'u İtalyanlar kapacak gibi görünüyordu. Ancak Cumartesi günü yeni ve kritik gelişmeler yaşandı.

Sabuncuoğlu, Fenerbahçe’nin teklifinin artık Roma’nınkinden daha yüksek olduğunu, Roma’nın da Marsilya’nın talep ettiği bedele zaten yaklaşmış olduğunu ve Greenwood’un Fenerbahçe’yi tercih ettiğini belirtiyor.

Fenerbahçe'den bir temsilci, anlaşmayı kesinleştirmek üzere Fransa'ya doğru yola çıktı. Böylece Sarı Kanaryalar, Marsilya ile resmi bir anlaşmaya varmak için acele etmek zorunda kalmayacak gibi görünüyor.

24 yaşındaki Greenwood, 2024 yılında yaklaşık 26 milyon euro karşılığında Manchester United ve İngiltere'den ayrıldı. 81 maçta 48 gol ve 17 asistle Ligue 1'de ve Avrupa'da futbol yeteneğini sık sık sergiledi.