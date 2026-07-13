Mason Greenwood, Olympique Marsilya’dan ayrılıyor ve 50 milyon avronun üzerinde bir transfer gerçekleştiriyor

Mason Greenwood, Olympique Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer oluyor. Fabrizio Romano, X üzerinden bu haberi duyurdu. 24 yaşındaki İngiliz oyuncu, Türkiye’de 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve transferin toplam bedeli 50 milyon avronun üzerinde.

Romano, Pazartesi akşamı X'te “Mason Greenwood Fenerbahçe'ye, işte başlıyoruz!” diye yazdı. “Anlaşma tamamlandı: İngiliz kanat oyuncusu Fener'e gidiyor.”

“Olympique Marsilya’ya 40 milyon avro artı 2 milyon avro bonus; Manchester United ise yeniden satış maddesi dahil olmak üzere 10 milyon avrodan fazla alacak. Haziran 2030’a kadar sürecek sözleşme kapsamında yıllık net maaşı yaklaşık 10 milyon avro olacak.”

Bu transfer uzun süredir gündemdeydi. Bu ayın başında, Türk transfer muhabiri Yağız Sabuncuoğlu da dahil olmak üzere birçok kaynak, İngiliz oyuncunun Fenerbahçe’ye evet dediğini bildirmişti.

AS Roma’nın da Greenwood’u kadrosuna katmak için yarışta olduğu söyleniyordu. İtalyan kulübü, bonuslar ve satış payı dahil 45 milyon avroluk bir teklif sunmuş ve bu teklifle yaklaşık 50 milyon avroluk talep fiyatına yaklaşmıştı.

Ancak sonunda Fenerbahçe, Roma’nın teklifinden daha yüksek bir teklif sundu. Üstelik Greenwood’un kendisi de Fenerbahçe’yi tercih ediyordu.

24 yaşındaki Greenwood, 2024 yılında yaklaşık 26 milyon euro karşılığında Manchester United’dan ve İngiltere’den ayrıldı. 81 maçta 48 gol ve 17 asistle Ligue 1’de ve Avrupa’da futbol yeteneğini sık sık sergiledi.