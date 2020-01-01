Mason Greenwood: Messi'yle aynı sahada olmak bir hayalin gerçekleşmesi gibi

Manchester United'ın genç yıldızı, Messi'nin Barcelona'dan ayrılıp Manchester City'ye gelme ihtimalini değerlendirdi.

'nin 'dan ayrılmak istemesi, transfer dönemine damgasını vurdu.

Arjantinli yıldızın bir sonraki durağı için en kuvvetli aday eskiden beraber çalıştığı Pep Guardiola'nın yönetimindeki Premier Lig ekibi .

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Manchester'ın diğer tarafında ise Messi'nin Premier Lig'e gelmesini bekleyen bir isim var: Mason Greenwood.

Daha fazla takım

'ın 18 yaşındaki genç yıldızı, 'nde kariyerinde ilk defa A Takım düzeyinde İngiltere Milli Takım formasını giymeye hazırlanırken video konferans yoluyla açıklamalarda bulundu.

Greenwood "Messi'ye karşı oynamak inanılmaz olacak. Bütün genç futbolcular Messi'yle büyüdü. Onunla aynı sahada olmak bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Sadece benim için değil, herkes için bu durum böyle" ifadelerini kullandı.