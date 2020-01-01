Mason Greenwood: Messi'yle aynı sahada olmak bir hayalin gerçekleşmesi gibi
Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmak istemesi, transfer dönemine damgasını vurdu.
Arjantinli yıldızın bir sonraki durağı için en kuvvetli aday eskiden beraber çalıştığı Pep Guardiola'nın yönetimindeki Premier Lig ekibi Manchester City.
Manchester'ın diğer tarafında ise Messi'nin Premier Lig'e gelmesini bekleyen bir isim var: Mason Greenwood.
Manchester United'ın 18 yaşındaki genç yıldızı, UEFA Uluslar Ligi'nde kariyerinde ilk defa A Takım düzeyinde İngiltere Milli Takım formasını giymeye hazırlanırken video konferans yoluyla açıklamalarda bulundu.
Greenwood "Messi'ye karşı oynamak inanılmaz olacak. Bütün genç futbolcular Messi'yle büyüdü. Onunla aynı sahada olmak bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Sadece benim için değil, herkes için bu durum böyle" ifadelerini kullandı.