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Fenerbahçe, pazar günü Süper Lig'de hata yapmadı. Teknik direktör Emre Belözoglu'nun ekibi, kendi sahası Sükrü Saracoglu Stadı'nda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.

Golsüz geçen ilk yarının ardından Oguz Aydin, ikinci yarının hemen başında gol perdesini açtı. Türk oyuncu, Mason Greenwood'dan aldığı topla ceza sahasının hemen dışından uzak köşeyi buldu: 1-0.

Fener rahatladı ve kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı. Greenwood yine önemli rol oynadı. İngiliz oyuncunun kalenin önüne gönderdiği kornerde Milan Skriniar kafayla golü attı.

Greenwood, son bölümde kendisi de gol atarak performansını taçlandırdı. Manchester United'ın eski yıldız adayı, Irfan Can Kahveci'nin savunma arkasına gönderdiği topu kontrol edip kusursuz bir vuruşla ağları buldu: 3-0.

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Fenerbahçe, 23 puanla beşinci sırada. Lider Galatasaray ise 31 puanla şimdilik çok uzakta. Trabzonspor, Amedspor ve Besiktas da Sarı Kanaryalar'ın önünde yer alıyor.