İrlanda Cumhuriyeti millî futbolcusu Troy Parrott, Real Betis formasıyla maçta olduğu sırada güney İspanya’daki evi suçlular tarafından hedef alınan son futbolcu oldu. Geçen cumartesi La Cartuja’da Barcelona’ya karşı oynanan La Liga maçı sırasında maskeli birkaç kişi, forvetin Sevilla’nın banliyösündeki evine zorla girdi.

Reklam

Güvenlik kameraları davetsiz misafirlerin eli boş ayrıldığını kaydetti

İspanyol basınındaki haberlere göre, maskeli bir grup erkek, İrlandalı futbolcu cumartesi günü Katalan devine 5-2 yenildikleri maçta ikinci yarıda oyuna girdiği sırada Bormujos'taki El Zaudin yerleşim bölgesinde bulunan evine girdi. Evdeki güvenlik kameraları grubun şehrin dışındaki eve girip çıktığını kaydetse de şüpheliler hiçbir eşya çalmadan kaçtı. Sivil Muhafızlar hırsızlık girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.

Brezilyalı kanat oyuncusu da benzer bir olay yaşadı

Cumartesi günkü baskın, Parrott'un takım arkadaşı Antony'nin de evinin hedef alınmasından bir haftadan biraz fazla süre sonra yaşandı. Antony'nin evi, Betis'in Porto karşısında Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı maçta forma giydiği sırada hedef alınmıştı. Olay sırasında eski Manchester United hücum oyuncusunun oğullarından biri evde olsa da Endülüs kulübü daha sonra kimsenin zarar görmediğini doğruladı.

Hırsızlık girişiminin yarattığı sıkıntıyı anlatan Antony, Instagram'da şunları yazdı: “Güzel bir gece olması gereken gece öfke ve hayal kırıklığıyla sona erdi. Evim soyuldu.

“Evinize zorla girilmesinin nasıl bir his olduğunu anlatmak zor. Elde etmek için çok çalıştığımız ve tüm yüreğimizi ortaya koyduğumuz her şey, bunlara kavuşmak için ne kadar zorluk çektiğimizi bilmeyen biri tarafından alındı.

Reklam Reklam

“En öfke verici olan yalnızca eşyaların kaybı değil, kendimizi en güvende hissetmemiz gereken yerde güven duygumuzu yitirmek ve ailemin gözlerindeki huzursuzluğu görmek.”

Silahlı çeteler Endülüslü futbolcuları hedef alıyor

Parrott ve Antony, bölgede tanınmış kişileri etkileyen endişe verici soygun dalgasının son mağdurları. Geçen pazartesi, kapüşonlu beş erkek, eski Sevilla kalecisi Sergio Rico ve eşi Alba Silva'nın La Juliana'daki evine girerek aile üyelerini silahla tehdit edip saat ve mücevher çaldı. Bu olay, Sevilla'nın Lens ile oynadığı Avrupa kupası maçında Sergio Ramos'un çocukları ve bakıcıları evdeyken futbolcunun konutuna 2023'te düzenlenen baskını hatırlattı.

Polis organize suç bağlantısını araştırıyor

Sevilla'daki Sivil Muhafızlar'ın bir sözcüsü, ekiplerin Aljarafe bölgesinde yaşanan bir dizi ev soygununu soruşturduğunu, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını doğruladı. Dedektifler, oyuncuların evden uzakta olduğu maç günlerinden yararlanan aynı organize çetenin son saldırıların arkasında olup olmadığını inceliyor. Parrott ve Betis'teki takım arkadaşları ise Barcelona karşısındaki ağır yenilginin ardından sahada toparlanmaya çalışacak.