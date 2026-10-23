Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Avrupa kupası maçı için deplasmandayken evi hırsızların hedefi olan son Premier League futbolcusu oldu. Çarşamba gecesi kuzey İtalya'da Como'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sırasında maskeli üç kişi, Portekizli orta saha oyuncusunun Cheshire'daki 4 milyon sterlin değerindeki evine zorla girdi.

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Cheshire'deki boş eve hırsız girdi

Hırsızlar, Manchester United kaptanının Nether Alderley'deki altı yatak odalı evini, çarşamba günü saat 20.30 sularında, oyuncu kulübünü temsilen yurt dışındayken hedef aldı. The Sun'a göre zanlılar, zorla içeri girdikten sonra tasarım mücevherler de dâhil olmak üzere çok sayıda değerli eşyayı alarak kaçtı.

Neyse ki Daily Mail'in haberine göre, hırsızlık sırasında 32 yaşındaki oyuncunun ailesi evde değildi.

Dikkatli komşuların ihbarı üzerine polis harekete geçti

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Ev, Cheshire'in varlıklı 'Altın Üçgen' bölgesinde, üst düzey futbolcuların yaşamayı tercih ettiği bir yerleşim alanında bulunuyor. Perşembe sabahı bölgede inceleme yapan polis memurları görüntülendi.

Hırsızlık, oyun kurucunun takımının Como karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilgide 67 dakika oynadıktan sonra teknik direktör Michael Carrick tarafından oyundan alınıp yerine Joshua Zirkzee'nin sokulduğu akşam yaşandı.

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Komşular, arka bahçede 'tanımadıkları üç erkeği' görünce polise haber verdi. Ancak zanlılar, polis 10 dakika sonra olay yerine varmadan kaçtı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü doğrulayan Cheshire Polisi sözcüsü şunları söyledi: “21 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında, Nether Alderley'nin Alderley Park bölgesindeki bir adreste şüpheli hareketlilik olduğuna dair ihbar üzerine polis çağrıldı.

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“İhbarı yapan kişi, komşu evin arka bahçesinde tanımadığı üç erkek olduğunu bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gitti ancak vardıklarında şüphelilere rastlamadı. Bununla birlikte ekipler, söz konusu eve hırsız girdiğini ve bazı eşyaların çalındığını tespit etti.”

Dedektifler bölgedeki tanıklara çağrıda bulundu

Çarşamba günkü hırsızlık, İngiltere'nin kuzeybatısında yaşayan futbolcuları hedef alan dikkat çekici soygunlar zincirinin son halkası oldu. Fernandes'in millî takımdan arkadaşı ve Manchester City savunmacısı Ruben Dias'ın Alderley Edge'deki evi ocak ayında soyulmuştu. Jack Grealish, Raheem Sterling ve Riyad Mahrez de önceki yıllarda benzer olaylar yaşamıştı.

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Bölge sakinlerinden faillerin bulunmasına yardımcı olabilecek bilgileri polisle paylaşmalarını isteyen Dedektif Müfettiş David Jarvis şunları ekledi: “Soruşturma henüz ilk aşamalarında ve sorumluları bulmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Soruşturmamız kapsamında, olay sırasında bölgede bulunan ve şüpheli bir duruma tanık olmuş olabileceğini düşünen herkesin bizimle iletişime geçmesini istiyoruz.”

Kulüp yetkililerinden tam destek

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Old Trafford yetkilileri kulübün kaptanına destek veriyor ve bu sıkıntılı dönemde hem oyuncunun hem de ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini istiyor. Saha dışında yaşanan bu olay, Carrick'in ekibi yedi maçlık galibiyet hasretinin ardından toparlanmaya çalışırken Portekizli millî oyuncunun zorlu haftasını daha da ağırlaştırdı. Manchester United, pazar öğleden sonra Premier League'de Bournemouth'u konuk edecek.