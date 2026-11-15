Alan Ruschel resmen futbolu bırakarak dünya futbolunun en duygusal ve ilham verici kariyerlerinden birine nokta koydu. 2016'daki Chapecoense uçak faciasından mucizevi şekilde sağ kurtulan tecrübeli savunmacı, çocukluk kulübü Juventude'nin Brezilya'nın en üst ligine yükselmesine yardımcı olarak hayalindeki vedayı gerçekleştirdi.

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Jaconi'de rüya gibi veda

Bir Hollywood senaryosunu andıran finalde Ruschel, 2023'te yeniden katıldığı çocukluk kulübü Juventude ile Brezilya'nın en üst ligine yükselmeyi garantileyerek profesyonel kariyerini mümkün olan en iyi şekilde noktaladı. Bu, 37 yaşındaki futbolcu için olağanüstü bir son bölüm oldu. Ruschel, 2016'da Kolombiya'da 19 Chapecoense oyuncusu ve teknik ekip üyelerinin de aralarında bulunduğu 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından sağ kurtulan yalnızca altı kişiden biriydi. Ağır yaralanmalara ve omurga ameliyatına rağmen bir yıl sonra sahalara dönmüştü.

Kulüple arasındaki güçlü bağı anlatan deneyimli futbolcu, kariyerinin başladığı noktaya döndüğüne dikkat çekti. Ruschel, son düdüğün ardından bir Brezilya televizyon kanalına, “Buraya 2007'de kulüp Serie A'dayken geldim ve kulüpten yine Serie A'dayken ayrılıyorum” dedi.

Büyük trajediyi geride bırakmak

Ruschel'in emekliliği, 2016'da Kolombiya'da yaşanan uçak kazasının ardından gösterdiği olağanüstü dirençle şekillenen kariyerinin sonu oldu. Alfredo Jaconi Stadyumu'nda kendisine yakışan bir veda düzenlendi. Maç öncesinde kendisini seven taraftarların omuzlarında stadyuma taşınan deneyimli futbolcu, 74. dakikada oyuna girerek Botafogo karşısındaki 2-0'lık galibiyetin korunmasına katkı sağladı. Ardından duygusal bir veda turu attı.

Son maçının arifesinde sosyal medyada paylaştığı dokunaklı mesajda savunma oyuncusu, hayatını tümüyle değiştiren günü hatırladı. “Futbol bana harika anlar yaşattı ama hayat beni hiç hayal etmediğim zorluklarla karşı karşıya bıraktı. 29 Kasım 2016, hayatımı sonsuza dek değiştiren bir gün. Arkadaşlarımı, yol arkadaşlarımı ve hayallerimi, planlarımı paylaştığım insanları kaybettim” diye yazdı.

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İkinci şansın amacı

Kazadan sağ kurtulan Ruschel, Kolombiya'daki o kader gecesinden bu yana yaşadığı manevi ve kişisel yolculuğu açıkça anlattı. Profesyonel spora dönebileceğinin hiçbir zaman kesin olmadığını kabul etti ancak devam etme isteği duyduğunu söyledi. “Tanrı bana ikinci bir şans verdi. Yeniden futbol oynayıp oynayamayacağımı bilmiyordum ama burada olduğuma göre hayatımın hâlâ bir amacı olduğuna inanıyordum” diye ekledi.

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Ruschel, sakatlık ya da koşullar nedeniyle bırakmak zorunda kalmak yerine futbola kendi kararıyla veda edebilmenin önemini de vurguladı. Veda mesajında, “Bugün ise ne zaman veda edeceğimi seçebilme ayrıcalığına sahibim” dedi.

Vücudunu dinlemek

Ruschel, oynama isteği sürse de profesyonel futbolun fiziksel yükünün sonunda kendisini yıprattığını itiraf etti. Onun kutlamalarla geçen vedası, eski kulübü Chapecoense'nin yaşadıklarıyla keskin bir tezat oluşturdu. Chapecoense, 34 lig maçının yalnızca dördünü kazanarak hemen Serie B'ye geri düştü; böylece Brezilya'nın en üst ligindeki yerini fiilen Juventude'ye bırakmış oldu.

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Ruschel, “Vücudum artık karşılık vermiyordu. Üst üste iki diz ameliyatı geçirdim, bu yüzden kendi vücudumla mücadele etmeye başlamıştım. Sahada olmak her zaman keyif verse de artık olmuyordu” dedi.