Masada 5 yıldız: Arsenal kasasını açıyor ve Arteta’ya 240 milyon sterlin ayırıyor

Arsenal yönetimi, geçen sezonun ardından takımı güçlendirme planı kapsamında, İspanyol teknik direktör Mikel Arteta’ya mevcut yaz transfer döneminde 5 yeni transfer gerçekleştirebilmesi için 240 milyon sterlinlik dev bir bütçe ayırdı.

İngiliz "Daily Star" gazetesi, takımın Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen, finalde Paris Saint-Germain'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamasının ardından "Gunners" yönetiminin Arteta'yı güçlü bir şekilde desteklemeye karar verdiğini bildirdi.

Leicester City'nin gelecek vaat eden 16 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremy Monga, Londra kulübünün transfer listesinin başında yer alıyor. Monga'nın Emirates Stadyumu'na transfer olmak istemesi nedeniyle Arsenal, bu oyuncuyu kadrosuna katmak için en güçlü aday olarak görülüyor.

Kulüp ayrıca, Celta Vigo’nun İspanyol savunma oyuncusu Oscar Mingueza’yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Mingueza’nın kulübüyle olan sözleşmesi bu ayın Haziran sonunda sona eriyor; bu da, birden fazla savunma pozisyonunda oynayabilme yeteneği sayesinde onu cazip bir bedelsiz transfer haline getiriyor.

Forvet hattında ise, Belçika'nın Club Brugge takımında kanat oyuncusu olarak görev yapan Yunan futbolcu Christos Tzoulis'in adı öne çıkıyor. Haberlere göre transfer bedelinin 35 milyon sterline ulaşabileceği belirtiliyor; bu da onu Belçika liginden gelecek en büyük transferlerden biri haline getirecek.

Ayrıca Arsenal, Aston Villa ve İngiltere Milli Takımı’nın yıldızı Morgan Rogers’ı, değeri 80 milyon avroyu aşabilecek bir transfer için izlemeye devam ediyor. Newcastle United’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimarães ise, 55 milyon sterlinlik ilk teklifin reddedilmesinin ardından Londra kulübünün ana hedeflerinden biri olmaya devam ediyor.

Gazeteye göre Arsenal, Newcastle’ı Brezilyalı milli oyuncuyu bırakmaya ikna etmek için yeni ve daha cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu hamle, Arteta’nın kadrosunda kapsamlı değişiklikler yapma ve gelecek sezon tüm şampiyonluklar için güçlü bir rekabet sergileyebilecek bir takım oluşturma arzusunu yansıtıyor.