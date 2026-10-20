Tunus ekibi Espérance Sportive, kulübün itibarına ve tarihine hakaret niteliğinde gördüğü açıklamalar nedeniyle "Libya Riyadiyye" kanalına yönelik tavrını sertleştirerek resmi ve alenî bir özür talep etti; ayrıca Libya ekibi Al-Suwayhli ile oynanacak rövanş maçını kanalın yayınlamasını engelleyebileceğinin sinyalini verirken, haklarını savunmak için hukuki ve idari adımlar atacağını da duyurdu.

Kriz, Espérance'ın Afrika Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunun ilk maçında Misrata Stadı'nda ev sahibi Al-Suwayhli'ye 1-0 mağlup olmasının ardından patlak verdi. Karşılaşmanın analiz stüdyosunda yorumcu Saad el-Berdah ve bazı analistlerin açıklamaları, kulüp yönetiminin ve taraftarlarının öfkesini çekti.

Espérance'ın salı akşamı yayımladığı açıklamaya göre, söz konusu ifadeler kulübü hakemlere baskı yapmakla ve maç sonuçlarına etki etmekle suçlayan iddialar içeriyordu. Yorumcunun, rövanş maçında Espérance'ın "masa altından" bir hizmet sunabileceğine dair sözleri ise Tunus ekibinin taraftarları arasında büyük bir öfke dalgasına yol açtı.

Kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Espérance Sportive, takımımızı Libya ekibi Al-Suwayhli ile karşı karşıya getiren maç sırasında ve sonrasında (Libya Riyadiyye) kanalının yorumcusu ile bazı gazetecilerinden gelen, kulübü hakemlere baskı yapmak ve maçların gidişatına etki etmekle suçlamayı içeren hakaret niteliğindeki açıklama ve iddiaları büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmiştir."

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Açıklamada şöyle devam edildi: "Espérance Sportive yönetimi, hiçbir delile ve kanıta dayanmayan bu asılsız suçlamaları kesinlikle reddettiğini ifade ederken, bu iddialarda yer alanların kulübün itibarına, köklü tarihine ve ulusal ile kıtasal düzeydeki konumuna zarar verdiğini, profesyonelliğin ve medya dürüstlüğünün en temel kurallarıyla ve spor yayıncılığı etiğiyle bağdaşmadığını vurgulamaktadır."

Kulüp, elde ettiği sonuçların ve başarıların oyuncularının, teknik heyetinin ve yönetiminin çabalarının yanı sıra taraftarlarının desteğinin bir meyvesi olduğunu vurgularken, kupalarla dolu tarihinin dürüst rekabete ve futbolu düzenleyen kurallara olan saygısını yansıttığının altını çizdi.

Espérance, Libya kanalının yönetiminden çalışanlarının yaptığı açıklamalarla ilgili resmi bir açıklama ve alenî bir özür talep ederek, taleplerine yanıt verilmemesi halinde tırmandırıcı adımlar atacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada şunlar vurgulandı: "Kulübün itibarını ve imajını savunmak için yetkili medya ve spor mercilerine yazı göndermek de dahil olmak üzere gerekli tüm hukuki ve idari adımları atma hakkımızı saklı tutuyoruz; yukarıda belirtilenlere yanıt verilmemesi halinde, söz konusu kanalın rövanş maçını yayınlamasına izin vermeme ihtimalini değerlendiriyoruz."