Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martínez, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan ile oynanacak maçın arifesinde, Cristiano Ronaldo’nun takıma yardım etme konusunda “olağanüstü bir tutku” sergilediğini vurguladı ve milli takım kaptanının soyunma odasında sağladığı deneyimin önemine dikkat çekti.

Martínez, "NRG" Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Cristiano bir kaptan ve kaptan gibi davranıyor; hepimizin yararlanabileceği büyük bir deneyime sahip. 21 yıldır Portekiz'i temsil eden bir oyuncudan bahsediyoruz; yardım etmeye karşı inanılmaz bir tutkusu var ve herkes için bir rol model."

Martinez sözlerine şöyle devam etti: “Top bizdeyken, boşluklara hücum eden ve son vuruşta o bölgelerde pozisyon alan bir oyuncuya ihtiyacımız var. Cristiano tam da bu oyuncu ve istatistikler de bunu gösteriyor. Bu hareket kabiliyetine ve atakları sonlandırma yeteneğine sahip olan oyuncu, Portekiz’de benimsediğimiz oyun modelinin son parçasıdır.”

Portekiz teknik direktörü, takımının son günlerde haksız eleştirilere maruz kaldığını vurguladı.

Şöyle devam etti: “Çok fazla asılsız gürültü var; bunlar anlamsız şeyler ve günlük hayatımızın bir parçası değil.”

Martínez, milli takımın bu tür ortamlarla başa çıkmaya alışkın olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Şunu söylemeliyim ki, Portekiz’deki ilk günümden beri gürültüsüz geçen tek bir gün bile olmadı. Dünya Kupası’ndayız ve çok fazla konuşuluyor; bu, kimin milli takımın yanında olduğunu, kimin olmadığını anlamanın bir parçası. Ancak soyunma odasında doğru tavrı sergilemeliyiz. Tamamen odaklanmış durumdayız ve büyük bir güce sahibiz; ayrıca takım, Dünya Kupası’na gelmeden öncekine göre daha da birleşmiş durumda. Gürültü soyunma odasına girmiyor.”

Martínez, milli takımının sakinliğini koruması ve turnuvaya maç maç odaklanması gerektiğini vurguladı.

Şöyle devam etti: “Bu artık işimizin bir parçası. Dünya Kupası’na katılmak, bu aşamada üç maç oynamak anlamına geliyor ve hiçbir şey değişmiyor. Hazırlanmalı, analiz yapmalı ve kendimizi eleştirmeliyiz; geçen maçtan sonra da bunu yaptık. Sahada son üçte bir bölgeye giremememizin nedenlerini inceledik ve istediğimiz sonucu alamamanın yol açtığı öfke ve üzüntüyü bir kenara bıraktık. Ancak soyunma odasındaki konsantrasyon tam ve şimdi daha iyi olmamız gerekiyor.”