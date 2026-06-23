Martínez, “Portekiz’in büyükleri”ne motivasyon mesajı gönderdi… ve Félix’i ilk 11’de oynatmasını açıkladı

Portekiz teknik direktörü Roberto Martínez, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Salı günü Özbekistan ile oynanacak maçta kadroda yaptığı değişiklikleri açıkladı.

Portekiz milli takımının hücum hattını Özbekistan maçında Cristiano Ronaldo yönetirken, Bernardo Silva, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan ilk maçın aksine yedek kulübesinde yer alacak ve onun yerine João Félix ilk 11'de sahaya çıkacak.

Ayrıca, Portekiz milli takımının savunma hattında Ruben Diaz ilk 11'de yer alacak ve Kongo maçında forma giyen Tomas Araujo'nun yerini alacak.

Maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce Martinez, “Sport TV” kanalına verdiği demeçte seçimlerini şöyle açıkladı: “Biz topu kontrol altında tutması ve iç alanları iyi kullanması gereken bir takımız.”

Ve şöyle devam etti: “Bugün orta sahada Félix gibi bir oyuncunun olması ve ilk 11’e taze kan katılması önemliydi. João ve Ruben bu yenilenmeyi sağlıyor, aynı zamanda yaptığımız şeyi sürdürmemizi de sağlıyorlar. Bugün sakin kalmamız ve milli takımda oynamaktan gurur duymamız gereken bir gün.”

Felix’in ilk 11’de yer almasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Ermenistan’ın kullandığına benzer beşli bir savunma hattına karşı oynayacağız ve João, Ermenistan maçında boşlukları mükemmel bir şekilde değerlendirdi. Antrenmanlarda çok iyi performans gösterdi ve dar alanlarda yüksek beceriye sahip; ilk maçta bunu yeterince değerlendiremedik. Soyunma odasındaki kalitemizi kullanmak önemli ve João hazır olduğunu gösterdi.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Oyuncularımız çok deneyimli ve kendimize odaklanmanın öneminin farkındalar. Kendimiz gibi olmalıyız, sahip olduğumuz kaliteye, gösterdiğimiz çabaya ve Portekiz halkının değerlerine duyduğumuz gurura inanmalıyız.”