Juventus, pusulasını Arjantinli Emiliano Martinez'ten Tottenham'ın kalecisi İtalyan Guglielmo Vicario'ya çevirerek, satın alma opsiyonu içeren bir kiralık transfer anlaşmasıyla kaleci dosyasını sürpriz bir şekilde kapattı.

"talkSPORT" ağının açıkladığına göre, Juventus, İtalyan milli oyuncuyu 8,5 milyon sterlin bedelle kesin satın alma opsiyonuyla kiralamak için Tottenham ile anlaşmaya vardı; böylece Vicario, kuzey Londra'da geçirdiği iki yılın ardından Calcio'ya geri dönecek.

Juventus'un bu hızlı hamlesi, Martinez'i Aston Villa'dan kadrosuna katma müzakerelerinin çökmesinin ardından geldi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu, ayrılıp Avrupa'nın tarihi şampiyonuna katılma isteğini dile getirmesine rağmen, mali anlaşmazlık transferi bitirdi. Villa, 8,5 milyon sterlinlik sabit bir bedel almakta ısrar ederken, Juventus 6 milyon artı değişkenler olarak 2,5 milyonluk bir teklif sunmakla yetindi.

Torino yönetiminin tereddüdünü artıran bir diğer neden ise Arjantinli kalecinin fiziksel durumuydu. Kaleci, mayıs ayında Freiburg'a karşı oynanan Avrupa Ligi finali öncesindeki ısınma sırasında parmağında bir kırık yaşamıştı. Martinez'in kendisi de bu sakatlıkla Dünya Kupası boyunca acı çekerek oynadığını itiraf etmiş ve doktorların gerekli olduğu yönündeki tavsiyelerine rağmen ameliyattan kaçınmıştı.

Buna karşılık, 29 yaşındaki Vicario, Çek Antonin Kinsky lehine ilk on bir yerini kaybettikten sonra Tottenham'ın planlarının dışında kalmıştı. İtalyanın geçtiğimiz mart ayında fıtık ameliyatı geçirmesinin ardından son yedi Premier Lig maçında forma giyen Kinsky, teknik direktörün kararıyla takımın küme düşmemek için verdiği mücadelede bile yerini korumuştu.

Vicario, kişisel şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra Inter Milan'a transfer olmaya yakındı; ancak İtalya şampiyonu, Lazio'dan Ivan Provedel ile anlaşmayı tercih ederek Juventus'un transferi bitirmesinin önünü açtı.

Martinez ise, Unai Emery'nin takımının Parma'nın kalecisi Japon Zion Suzuki'yi kadrosuna katmaya yaklaşmasıyla birlikte artık Villa Park'ta belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.