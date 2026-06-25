Martínez'in kararının ardından... Bernardo Silva, Dünya Kupası'nda karanlık bir döneme giriyor

Perşembe günü yayınlanan bir haberde, Portekizli Bernardo Silva’nın, Dünya Kupası’nda milli takımının önümüzdeki maçlarında kadro dışı kalmasına yol açabilecek ciddi bir darbe aldığı ortaya çıktı.

Portekiz, bu yılki Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek elde etti; bu gollerin ikisini Cristiano Ronaldo attı.

"AS" gazetesine göre, Portekiz milli takımı, Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan karşısında gösterdiği başarıdan sonraki gün, Florida'nın Palm Beach kentinde dinlendi. Ronaldo, tarihte altı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu oldu.

Dikkatler ve yorumlar Madeira'lı yıldıza odaklanmış olsa da, başka haberler de vardı. Örneğin, açılış maçına kıyasla takımla daha iyi uyum sağlayan birçok oyuncunun performansında iyileşme görüldü; özellikle Bruno Fernandes'in yanı sıra, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı oynanan açılış maçına kıyasla ilk on birde yer alan büyük sürpriz isim: João Félix.

Portekiz milli takımındaki pasları, kulübü Al-Nassr’da sergilediği pasları anımsatıyordu. Eski Atlético Madrid oyuncusu, Suudi Arabistan’da geçirdiği muhteşem bir sezonun ardından ilk 11’deki yerini garantiledi.

Teknik direktör Roberto Martínez’in tek yapması gereken son adımı atıp onu ilk 11’e dahil etmekti, ancak bunun için takımın en önemli oyuncularından biri olan Bernardo Silva’yı kadro dışı bırakması gerekiyordu. Silva, Atlético Madrid ve Barcelona ile yapılan görüşmelerin ardından Real Madrid’e transferinin kesinleşmesiyle son haftalarda manşetlere taşınmıştı.

Açılış maçındaki performansı, diğer oyuncular gibi sıradan olduğu göz önüne alındığında ve Özbekistan karşısında João Félix’in performansıyla karşılaştırıldığında, önümüzdeki Pazar sabahı Miami’de oynanacak Kolombiya ile oynanacak kritik grup maçı kadrosuna geri dönmesi pek olası görünmüyor.

Roberto Martínez’in ona tam güven duymasına rağmen, onu geçen Mart’taki milli takım arası sırasında kadro dışı bırakmış, ardından Dünya Kupası’nda işler yolunda gitmediğinde ilk fırsatta tekrar kadro dışı bırakmıştı.

Durumu daha da kötüleştiren ise, yedek kulübesinde ilk 11'deki yeri için rekabet edenler arasında, sahada onun pozisyonunu doldurabilecek Consaço ve Rafael Leão'nun da bulunmasıydı.

Her ne kadar ikisi de geleneksel kanat oyuncuları olsa da, şu anda ilk on birdeki tek boşluk kanat pozisyonunda bulunuyor. Bernardo, bu pozisyonda uzmanlaşmış oyunculara kıyasla farklı seçenekler sunuyor; ancak Dünya Kupası’nda şu ana kadar yaşananlar nedeniyle işler onun için daha da karmaşık hale geldi.