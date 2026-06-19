Martínez ile ilgili haberlerin ardından… Yeni Al-Nassr teknik direktörü konusunun sonuçlandırılmasını tehdit eden mali bir engel

Son günlerde Portekiz Milli Takımı teknik direktörü İspanyol Roberto Martínez’in Al-Nassr kulübünün teknik direktörlüğünü devralmaya yakın olduğu yönündeki haberler artmasına rağmen, yeni gelişmeler bu konunun önümüzdeki dönemde sonuçlandırılmasını erteleyebilecek bir engelin varlığını ortaya çıkardı.

Bazı basın haberleri, Martinez’in 2026 Dünya Kupası’nın ardından Al-Nassr’a transfer olabileceğini ve bu hamlenin, onu takım kaptanı olan Portekizli vatandaşı Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya getirebileceğini öne sürmüştü; ancak konu hâlâ kesin bir sonuca ulaşmaktan uzak.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesinin kaynaklarına göre, Al-Nassr futbol yönetimi, gelecek sezon için ayrılan bütçenin belirsizliği nedeniyle şu ana kadar hiçbir teknik direktörle nihai bir anlaşmaya varamadı.

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Kaynaklar, yönetimin kulüp sahiplerinden yeni teknik direktörle sözleşme imzalamak için özel bir bütçenin onaylanmasını acilen talep ettiğini, ancak oyuncularla yapılacak sözleşmeler için ayrılan bütçenin karara bağlanmasının daha sonraki bir aşamaya ertelendiğini açıkladı. Ancak bu talep şu ana kadar gerekli onayı alamadı.

Bu durum, yatırım dosyası ve önümüzdeki dönemde projeyi yönetecek kurumla ilgili nihai tablonun netleşmemesi nedeniyle kulüp içinde yaşanan belirsizlik ortamında ortaya çıkıyor ve bu durum, önemli kararların alınma sürecine doğrudan yansıyor.