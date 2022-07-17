Old Trafford'da Erik ten Hag'ın gelişiyle esmeye başlayan dönüşüm rüzgarı hızını arttırıyor.

Manchester United sürüncemeli bir transfer yarışının sonunda Ajax'tan Lisandro Martinez'i kadrosuna katmayı başardı.

Kırmızı Şeytanlar'ın başına geçtikten sonra 24 yaşındaki Arjantinli savunmacıyı transfer listesinin üst sıralarına yazan Erik ten Hag, eski öğrencisini İngiltere'ye getirdi.

2022 Dünya Kupası öncesinde kendini göstermek isteyen Martinez, Premier Lig'e iddialı girmek isteyen United'ın savunma hattına büyük güç katacak.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez — Manchester United (@ManUtd) July 17, 2022

Manchester United, Martinez için ne kadar bonservis ödeyecek?

İngiliz ekibi Martinez için 57 milyon euro ödeyerek savunmaya pahalı bir ekleme daha yapmış oldu.

United'ın kasasından çıkan miktar bonuslarla birlikte 67 milyon euro'ya ulaşabilecek.

Martinez'in sözleşmesi kaç yıllık?

Arjantinli oyuncu kendisini Haziran 2027'ye kadar United'a bağlayan sözleşmeye imza atacak. Anlaşmada bir yıl da opsiyon bulunuyor.

Manchester United, Arsenal'ı saf dışı bıraktı

Premier Lig'de geçen sezon ilk dördün dışında kalan iki ekip Martinez için büyük bir transfer savaşı verdi.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Arsenal, Martinez için Ajax'a resmi teklifte bulundu, ancak bonserviste anlaşma sağlanamayınca ısrarcı olmadı.

Transferin gerçekleşmesinde bir dönem Manchester United'ın kalesini koruyan, şu anda ise Ajax'ta yöneticilik yapan Edwin van der Sar önemli rol oynadı.

Martinez, Manchester United'da ilk 11'de oynayacak mı?

Arjantinli oyuncu için ödenen bonservisin yüksekliği, Ten Hag'ın onu stoperde ilk opsiyon olarak düşündüğünü gösteriyor.

Ancak United'ın kadrosunda bu bölgede görev yapan önemli yıldızlar bulunuyor. Ten Hag'ın rotasyonda hassas bir dengeyi bulmak ya da bazı isimlerle yolları ayırmak arasında bir seçim yapması gerekecek.

Kulüp, Harry Maguire'ın 2022/23 sezonunda da kaptanlık pazubandını taşımaya devam edeceğini açıklamıştı. Kadroda Fransa'yla Dünya Kupası'nı kaldıran ve uzun yıllar Real Madrid forması giyen Raphael Varane gibi bir yıldız da yer alıyor.

United formasıyla 200'e yakın maça çıkan Victor Lindelöf güvenilir bir seçenek olmayı sürdürüyor, Fildişili stoper Eric Bailly ise bu beşli içinde en geride kalan isim gibi gözüküyor.

Boyuyla ilgili endişeleri unutun - Martinez, Ten Hag için ideal savunmacı

GOAL'ün Manchester United muhabiri James Robson transferi yorumladı:

Ten Hag'ın elinde stoper mevkisi için birçok seçenek var, ama önemli olan onun oynatmak istediği topa sahip olma oyununa uygun, geriden oyun kurabilecek bir oyuncunun varlığı.

Martinez tam olarak bu ihtiyacı gideriyor. Boyunun kısa olması, Martinez'i Ajax'tan iyi tanıyan Ten Hag için bir endişe kaynağı değil.

Arjantinli oyuncu baskı altında sergilediği topla oynama becerisiyle de dikkat çekiyor. Sol ayaklı bir stoper olan Martinez, Harry Maguire ile dönüşümlü oynayabilir, ya da kaptanın daha rahat ettiği sağ stopere kaymasını sağlayabilir.

Daha fazla okuma