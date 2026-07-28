Martínez, Arjantin'e yönelik eleştirilere sert çıktı: "Rakiplerimize her zaman büyük saygıyla yaklaştık"

Lisandro Martínez, Olé'ye Arjantin'in İspanya'ya karşı kaybettiği Dünya Kupası finalinin (1-0) ardından aldığı eleştiriler hakkında konuştu. Savunmacı, tüm suçlamaları reddetti.

Finale giden yolda da Arjantinlilere yönelik sempati zaten azdı ve takım hakkında çok şey konuşuluyordu. Örneğin FIFA'nın takımı kayırdığı ve hakemlerin Lionel Scaloni'nin ekibi lehine birçok karar verdiği öne sürüldü. Martínez ise bunların hiçbirini kabul etmiyor.

"Bu konuda karışık duygular içindeyim. Bu beni rahatsız ediyor, çünkü bu nefret tamamen haksız", dedi Arjantin spor gazetesiyle yaptığı konuşmada. "Takım arkadaşlarımın sahada nasıl savaştığını ve taraftarlarımızın bize nasıl evimizde oynuyormuşuz hissi verdiğini görüyorum."

"İnsanlar kibirli olduğumuzu söylüyor ama bu muhtemelen onlar hakkında bizden daha fazla şey söylüyor", diyor. "Rakiplerimize her zaman büyük saygıyla yaklaştık."

İspanya - Arjantin maçının ardından internette bazı görüntüler dolaşıma girdi. Dünya Kupası finalinin ardından yapılan kupa töreni sırasında Arjantinlilerin İspanyollara sırtını döndüğü izlenimi oluştu.

Manchester United oyuncusu, görüntülerin bağlamından koparıldığını söylüyor. "İspanya'nın tüm oyuncularını ve teknik ekibini tebrik ettik. Onlara sırtımızı dönmüşüz gibi görünmesinin nedeni, bizi desteklemeyi sürdüren kendi taraftarlarımıza bakıyor olmamızdı. Bu, aslında taraftarlarımıza duyduğumuz saygının bir göstergesiydi."

Yenilgiye rağmen Martínez ülkesiyle gurur duyuyor. "2022'de Dünya Kupası'nı kazanma şansını yaşadım. Ne yazık ki bu kez başaramadık ama çok şey başardık. Birlik ve saygı göstererek, dünyaya Arjantinli olmanın ne anlama geldiğini göstererek kazandık. Arjantin'i zirveye taşıdık."