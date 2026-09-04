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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Martinelli'nin ilk gecesinde Al Hilal, Al Shabab derbisini kazanarak Roshen Ligi'nde zirvedeki farkı açtı

Al Shabab - Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Premier Lig
G. Martinelli
S. Milinkovic-Savic
R. Neves
O. Watkins
Suudi Arabistan
Brezilya
Sırbistan
Portekiz
İngiltere

"Lider" üst üste beşinci galibiyetini elde etti

Hilal, komşusu Şabab karşısında Riyad derbisini kazanarak Suudi Roshn Ligi'nin zirvesinde arayı açmaya devam etti. Bu, Brezilyalı yeni transfer Gabriel Martinelli'nin ilk gecesiydi.

Hilal, bugün cuma günü SHG Arena'da oynanan ve Roshn Ligi'nin beşinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Şabab'ı 2-0 mağlup etti.

Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinković-Savić, maçın 53. dakikasında bek Muhammed Mahzari'nin yerden yaptığı ortayı ağlara göndererek Hilal adına skoru açtı.

Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves ise maçın 87. dakikasında kullandığı penaltıyı sert bir şekilde kaleci solundan yere doğru göndererek "Lider"in üstünlüğünü ikiye çıkardı.

Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
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Neom SC
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Premier Lig
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Al Kholood
ALK
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Al Shabab
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Maçta, İngiliz forvet Ollie Watkins, Aston Villa'dan transfer edilmesinin ardından ilk kez ilk on birde yer aldı. Watkins, geçen salı günü üçüncü haftada Ahli karşısında kazanılan 3-0'lık maçta yedek olarak oynamıştı.

Buna karşılık, diğer yeni transfer Brezilyalı Gabriel Martinelli, Arsenal'den transfer edildiğinin açıklanmasından yalnızca 24 saat sonra, maçın 67. dakikasında Sultan Mendeş'in yerine yedek olarak oyuna girdi.

Bu galibiyet, Hilal'in yeni Roshn Ligi sezonunun başında üst üste beşinci galibiyeti oldu. Böylece puanını 15'e yükselten ekip, yarın cumartesi günü İttihad'a karşı zorlu bir klasiko oynayacak olan Nasr'ın 3 puan önünde puan durumunun zirvesinde yer alıyor.

Buna karşılık Şabab, bu sezon 5 maçta hiçbir galibiyet alamayarak ikinci yenilgisini yaşadı. Puanı 3'te kalan ekip, puan durumunda on üçüncü sırada yer alıyor.

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