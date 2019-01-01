Martin Skrtel'e Juventus kancası! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 25 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Martin Skrtel için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SKY Italia 'nın haberine göre; Medhi Benatia'yı Suudi Arabistan'a göndermeye hazırlanan Juventus, Skrtel'i gündemine aldı.

Stoper transferindeki ilk hedefi Lazio'da forma giyen Martin Cacares olan İtalyan devinin listesinde sarı lacivertli takımın eski savunmacısı Bruno Alves de bulunuyor.

Johansen harekatı

Transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe, gözünü Fulham'dan Stefan Johansen'e dikti.,

Sabah 'ın haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Stefan Johansen'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor.

Fulham ise tek taraflı sözleşme uzatma opsiyonu bulundurduğu Johansen için bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde düşük bir bonservis bedeli ile Johansen'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Lodeiro sesleri

Orta sahaya takviye arayışında olan Fenerbahçe'nin Seattle Sounders forması giyen Nicolas Lodeiro'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

A Spor 'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, bu transfer için Lodeiro'nun kendisiyle temasa geçti.

29 yaşındaki Uruguaylı oyuncu 2018 yılında Seattle Sounders formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 9 gol atıp 11 de asist yapmıştı.

Ighalo teklifi doğrulandı

Fenerbahçe, Moses'tan sonra bir diğer Nijeryalı Ighalo'yu da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik' in haberine göre; sarı lacivertlilerin listesindeki golcü Odion Ighalo için Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr'dan açıklama geldi.

Rohr, "Çin'de şu an sezon devam etmediği için Ighalo oynayamıyor. Ighalo, Avrupa'ya geri dönmek istiyor. İngiltere ve Türkiye'den kulüplerle görüşüyor" dedi.