Süper Lig

Martin Skrtel'den kötü haber: Aşil tendonu koptu

AA
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Martin Skrtel Başakşehir Kasımpaşa 12272020
Başakşehir'in Kasımpaşa maçından sakatlanan stoperi Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu.

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu. 

Başakşehir'in kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Skrtel'in yapılan ilk kontrollerinde, sol ayak aşil tendonunun koptuğu belirlendi.

Ameliyat edilecek oyuncunun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.36 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkmıştı.

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