Martin Skrtel'den kötü haber: Aşil tendonu koptu

Başakşehir'in Kasımpaşa maçından sakatlanan stoperi Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu.

Medipol 'in deneyimli oyuncusu Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu.

Başakşehir'in kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, takımın ile oynadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Skrtel'in yapılan ilk kontrollerinde, sol ayak aşil tendonunun koptuğu belirlendi.

Ameliyat edilecek oyuncunun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.36 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkmıştı.

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Başakşehir'de bek oyuncu Junior Caiçara da benzer bir sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemiyor.