Martin Skrtel: Fenerbahçe'nin sözleşmemi uzatmaması üzücüydü

Başakşehir'in tecrübeli stoperi Martin Skrtel, Sarı Lacivertliler'den ayrılış sürecini anlattı.

beIN SPORTS'a konuk olan Martin Skrtel, " ’ya gitme kararım doğru değildi. Benim aradığımdan farklı bir takımdı. Ailem ve ben, ’de son derece mutluyduk. Atalanta bana aslında iyi bir şans sundu. Benim için yeni bir deneyim olacaktı. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulüptü. Ancak olmadı. Uyum sağlayamadım. Kulüp yönetimiyle çözüm bulmaya çalıştık. Ne mutlu ki ’e geldim" dedi.

Skrtel, " kontratımı uzatmadığı için elbette üzüldüm. Orada üç yıl forma giydim. Buradaki hayata alışmıştık. Üç ay yeni sözleşme için görüştük ama bir anlaşmaya varamadık. Benim kontratımı uzatmama kararını aldılar. Böylece Fenerbahçe serüvenim sona ermiş oldu. Hayatta her şeyin bir nedeni olduğunu düşünürüm. Fenerbahçe’deki işim bitmişti. Sözleşmem uzatılmayınca Atalanta’ya gittim sonra Başakşehir’e geldim. Ve şampiyonluk yaşadım. Harika yönetilen bir kulüp. Sonuçlar da bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.