Martin Odegaard, Bayern Münih karşısında zorlu mücadeleyle alınan Şampiyonlar Ligi beraberliğinin ardından Arsenal'ın direncini övdü

Arsenal kaptanı Martin Odegaard, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında zorlu bir mücadele sonunda beraberliği elde etmesinin ardından gösterdikleri karakteri övdü. Galibiyeti kaçırmalarına rağmen Norveçli orta saha oyuncusu, bu performansın Arsenal'ın en zorlu deplasman ortamlarında Avrupa'nın en iyi takımlarıyla rekabet edebileceğini kanıtladığına inanıyor.

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Arsenal Münih'te mücadele gücünü gösterdi

Arsenal, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki etkileyici yenilmezlik serisini çarşamba gecesi Allianz Arena'da Bayern ile 2-2 berabere kalarak sürdürdü. Mikel Arteta'nın ekibi önce öne geçti, ardından Alman devi karşısında geriye düştü ancak son bölümdeki atılımıyla Bavyera'dan değerli bir puanla ayrıldı. Bayern'in bu statta oynadığı önceki 32 Avrupa maçının yalnızca birini kaybetmiş olması, sonucu daha da dikkat çekici kılıyor.

Maçı değerlendiren Odegaard, galibiyetin mümkün olduğunu düşünse de beraberliğin iki güçlü takım için de adil bir sonuç olduğunu kabul etti. Kaptan, kulübün resmî internet sitesinde şunları söyledi: “Evet, dürüst olmak gerekirse muhtemelen adil bir sonuç ama maçı kazanabileceğimizi de düşünüyorum. Bence birçok şeyi iyi yaptık, maça gerçekten güçlü başladık ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. Karşımızda oynaması gerçekten zor bir takım vardı; çok fazla adam adama mücadele, sahanın her yerinde ikili mücadeleler ve büyük bir kalite söz konusuydu. Bence gerçekten iyi iş çıkardık. Galibiyeti alamamamız üzücü ama güçlü bir performanstı.”

Yaratıcılığıyla fark yarattı

Getty Images

Arsenal'ın ilk golünde Odegaard'ın oyun görüşü kendini gösterdi. Kendi yarı sahasının derinlerinden Eberechi Eze'yi bulmak için havadan harika bir pas gönderdi. Bayern savunma hattını aşan isabetli pas, Eze'nin boş alana koşup golü atmasını sağladı. Bu yüksek kaliteli an, özellikle alan bulmanın zor olduğu, eleme maçlarını andıran baskılı ortamlarda Odegaard'ın neden Arsenal'ın oyununa yön vermeyi sürdürdüğünü gösterdi.

Orta saha oyuncusu, gole katkısından mütevazı bir şekilde söz etti ve Bayern'in geri dönüşünün ardından maçta kalmak için verilen ortak mücadeleye odaklandı. Gülümseyerek, “Evet, kesinlikle iyi bir pastı. Koşusunu yaptığını ve savunmanın arkasında boşluk olduğunu gördüm, ben de onu bulabildim. Neyse ki ofsaytta da değildi. Maça güçlü başladık, ilk golü attık ama sonra geriye düştük. Yeniden maça ortak olmak için verdiğimiz mücadelede gerçekten iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum” dedi.

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Avrupa'da ivme kazanıyor

Bu beraberlikle Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki yenilmezlik serisi 15 maça çıktı. Bu istatistik, takımın turnuvadaki yükselen konumunu ortaya koyuyor. Arteta, Kuzey Londra kulübünü artık kıtanın köklü güçlerinden çekinmeyen bir takıma dönüştürdü. Odegaard, geliştirmeleri gereken yönler olsa da Münih'te geriye düştükten sonra beraberliği yakalamanın takım için psikolojik açıdan büyük bir destek olduğunu vurguladı.

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Arsenal'ın, Avrupa futbolunun en üst düzeyinde deneyime sahip bir takım karşısında maçın uzun bölümlerini kontrol edebilmesi, bu sezon turnuvada ileri turlara gitmek için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor. Odegaard sözlerini şöyle sürdürdü: “En azından beraberliği aldık. Dolayısıyla birçok olumlu nokta ve üzerinde çalışmamız gereken birkaç şey var ama iyi bir performanstı.”

Odak Premier League'e çevrildi

Getty Images

Arsenal'ın Avrupa'daki performansını düşünmeye fazla vakti yok. Cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda Everton ile oynayacağı lig maçı yaklaşıyor. Maçlar arasındaki kısa süre, yoğun fikstürün fiziksel yüküyle baş etmeye çalışan Odegaard ve takım arkadaşları için tanıdık bir zorluk. Kaptan, taraftarları önünde şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen takımın yeniden Premier League'e odaklanmaya hazır olduğunu söyledi.

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Odegaard, “Evet, hayat böyle! İstediğimiz de bu. Şimdi bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz; dinlenip ona hazırlanacağız. Yine büyük bir sınav olacak. Emirates'e dönmek de güzel olacak, bunu sabırsızlıkla bekliyoruz” diye ekledi.

https://www.goal.com/en/news/arsenal-player-ratings-vs-bayern-muncich-declan-rice-champions-league/blt9bc5bdf55dd6aaf1