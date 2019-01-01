Martin Linnes ve ailesinin Galatasaray üzüntüsü

Galatasaray'da Lemina'nın transferinin ardından lisansının askıya alınması gündemde olan Linnes, Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazılmadı.

'da Martin Linnes ve ailesi kötü günler geçiriyor.

Taraftarların sevdiği isimlerin başında gelen Martin Linnes, yapılan transferlerden sonra kadrodaki yabancı sayısının 15'e yükselmesinin ardından bu sezonluk gözden çıkarıldı.

Sarı Kırmızılılar transferin son gününde bu futbolcuyu oynayabileceği bir takıma kiralık olarak göndermek istedi ancak transfer gerçekleşmedi.

Lisansının askıya alınması beklenen Norveçli sağ bek, bugün de Galatasaray'ın UEFA'ya verdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.

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UEFA tarafından listenin açıklanmasının ardından Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Haugen, maçta kızıyla birlikte çekilen ve üzgün olduğu görünen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp tepkisini göstermiş oldu.