Martin Linnes: Beşiktaş hakkında bir şey duymadım, Galatasaray'da kalmak istiyorum

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını yanıtladı.

Martin Linnes, 'deki kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Norveç'te yayım yapan Glomdalen' e röportaj veren Linnes, Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde gelen soruya cevap verdi.

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Sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kalan Linnes açıklamalarında, "Ben Beşiktaş hakkında bir şey duymadım. Ama herkes beni arayıp Beşiktaş iddialarının doğru olup olmadığını sordu. Böyle haberler çıktığı zaman herkes merak eder. 'da kalmak istiyorum. En azından böyle umuyorum. Kalmamı hak ettiğimi düşünüyorlar mı, bunu birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.