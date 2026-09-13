Martin'in kanaması Barcelona'yı şoke etti: Levante maçının hakemi tartışma yarattı

Barcelona ile Levante arasında İspanya La Liga'nın beşinci haftasında oynanan karşılaşma, Katalan ekibinin keyifli bir hücum futbolu sergilediği sıradan bir maç olmaktan çıktı. Barcelona ilk yarıda iki golle öne geçmesine rağmen mücadele giderek zorlu bir fiziksel sınava dönüştü ve ev sahibi takım bol miktarda temas ve mücadeleyi maça hâkim kıldı.

Levante farkı azaltacak golü kaydetmeyi başaramadı, ancak mücadelenin sertliğini gözle görülür şekilde artırdı. Böylece maç, bu sezon ilk kez Barcelona için daha zorlu bir hâl aldı; ev sahibi takım oyuncularıyla tekrarlanan çarpışmaların ardından Katalan ekibinin birçok oyuncusunun sert müdahaleler nedeniyle tıbbi yardıma ihtiyaç duymasına yol açtı.

En çok tartışma yaratan an ise Gerard Martín'in, Levante forveti Víctor García ile top mücadelesi sırasında yaşadığı sakatlıktı. García topa yükselip mücadele etmeye çalıştı, ancak dirseğiyle Martín'in yüzüne çarptı.

Kasıtlı olduğuna dair bir işaret bulunmamasına rağmen çarpışma son derece sertti; Martín yüzünde kanamayla sahaya yığıldı ve bu durum, kanamayı durdurmak ve oyuncuyu tedavi etmek için Barcelona'nın sağlık ekibinin müdahalesini gerektirdi.

Bu an, bu kategorideki ilk maçını yöneten hakem Jon Ander González'in kararı hakkında soru işaretleri doğurdu; hakem Víctor García'ya faul çalmama kararı aldı ve Barcelona defans oyuncusunun maruz kaldığı çarpışmanın sertliğine ve sakatlığa rağmen oyunun devam etmesine hükmetti.

İşler bu olayla sınırlı kalmadı; maçın ilerleyen dakikalarında Pedri'ye yapılan bir müdahalenin ardından Barcelona lehine penaltı verilebilecek başka bir an yaşandı, ancak karar oyunun başında ofsayt bulunması nedeniyle iptal edildi ve durum penaltı verilmeden sona erdi.

Karşılaşmanın fiziksel karakterinin zamanla daha belirgin hâle geldiği görüldü; tekrarlanan müdahaleler ve temaslar yaşanırken hakem birçok durumda oyunun devamına izin vermeyi tercih etti. Bu da Barcelona'nın maçın bazı bölümlerini artan fiziksel baskı altında geçirmesine neden oldu.

Martín'in sakatlanması ve yüzündeki kanamanın ardından Barcelona bir süre 10 kişi oynamak zorunda kaldı; oyuncu tedavi görmek ve kanamayı durdurmak için sahayı terk etti, durumu düzeldikten sonra maça geri döndü.

İlk yarının sonunda Hansi Flick, özellikle daha sonraki bir olayda sarı kart görmesinin ardından Martín'i ikinci yarıda riske atmamaya karar verdi ve oyuncunun daha fazla zarar görmesini önlemek için devre arasında bir değişiklik yaptı.

Barcelona'nın fiziksel çilesi Martín'in çıkmasıyla son bulmadı; Xavi Espart da karın bölgesine sert bir darbe aldı ve bu darbe onu birkaç saniye durdurup nefesini toparlamaya çalıştırdı, ardından tıbbi yardım almak için geçici olarak sahayı terk etti.

Böylece Levante karşılaşması, Barcelona'nın sezona yaptığı güçlü başlangıcın farklı bir yönünü gözler önüne serdi; topa ve hücuma dayalı hâkimiyet kurmaya alışkın olan takım, kendisini temas ve fiziksel baskı seviyesini yükseltmeyi tercih eden bir rakiple karşı karşıya buldu. Bu da Barcelona skorda önde olmasına rağmen hâkimiyeti korumasını daha da zorlaştırdı.