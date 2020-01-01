Martin Braithwaite: La Liga'nın en iyi golcülerinden biri olacağım

Barcelona'nın Danimarkalı oyuncusu, La Liga'nın en iyi golcülerinden biri olma konusunda kendisine inandığını belirtti.

İspanya ekiplerinden , Luis Suarez ve Ousmane Dembele'nin uzun süreli sakatlıkları nedeniyle transfer dönemi kapandıktan sonra federasyondan aldığı özel izinle 'ten Martin Braithwaite'i 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

28 yaşındaki Danimarkalı oyuncu bu sezon Leganes formasıyla çıktığı 24 maçta 6 gol kaydederken, yeni takımının formasını giydiği 3 maçta gol sevinci yaşayamadı.

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Braithwaite, DR'a yaptığı açıklamada ilerleyen dönemlerde daha fazla forma şansı bulması gerektiğini söyledi.

Daha fazla takım

Danimarkalı oyuncu "Mutlaka ilk 11'de yer almalı ve goller atmalıyım. Barcelona'da oynadığınız zaman gol atmak için bir sürü şans bulabiliyorsunuz. Ben de kendimi hem takımın hem ligin en iyi golcüleri arasında görüyorum. Bunun için buradayım. Çok çalışıyorum ve kendime inanıyorum. Eğer çok çalışırsanız mutlaka bunun için ödüllendirilirsiniz. Verilen arayı avantaja dönüştürmek istiyorum. Fiziksel ve mental açıdan hazır bir şekilde geri döneceğim. Henüz ilk 11'de başlayamadım ve neler kanıtlayabileceğimi gösteremedim. Şans bulduğum takdirde daha iyisini yapabileceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.