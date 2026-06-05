Marten de Roon, Hollanda Milli Takımı'ndaki ve kendisinde büyük bir etki bırakan bir takım arkadaşının adını verdi

Atalanta'nın orta saha oyuncusu Marten de Roon, Vandaag Inside'dan Noa Vahle ile yaptığı röportajda Crysencio Summerville'den çok etkilendiğini söyledi.

De Roon, Mart 2024'ten bu yana ilk kez Hollanda milli takımına çağrıldı. Orta saha oyuncusu, son milli maçını oynadığını düşündüğü için Dünya Kupası kadrosunda yer almasından dolayı çok minnettar.

43 kez milli formayı giyen oyuncu, Oranje kadrosunun tamamını tanıyordu, ancak üç isim hariç: Robin Roefs, Jan Paul van Hecke ve Summerville. Sonuncusundan çok etkilendi.

“Son derece genç bir kadromuz var. Bu iyi bir şey, çünkü bu çocukların şimdiden bir finallere katılmaları onlar için iyi. Onlardan ne beklendiğini netleştirmek, biz yaşlıların görevi,” diye söze başlıyor.

"Çok fazla kalite olduğu açık. Bugün Summerville ile antrenman yaptım ve onu yakından gördüğümde gerçekten çok etkilendim," diye bitiriyor.

Summerville, geçtiğimiz Çarşamba günü Hollanda milli takımında ilk kez forma giydi. West Ham United'ın forveti, Cezayir'e karşı (0-1 mağlubiyet) ilk 11'de sahaya çıktı.