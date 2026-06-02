FIFA'nın yayınladığı listeye göre, Marten de Roon yaklaşan Dünya Kupası'nda 3 numaralı formayla oynayacak. Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong ve Memphis Depay gibi yıldız oyuncular ise her zamanki forma numaralarını koruyacak.

Özellikle De Roon (3) ve Jan-Paul van Hecke (6) numaraları dikkat çekiyor. Pozisyonları göz önüne alındığında, normalde bu numaralar tersi olurdu.

Bart Verbruggen 1 numaralı formayı aldı ve Hollanda milli takımında ilk Dünya Kupası'na çıkmaya kesin olarak hazırlanıyor gibi görünüyor.

Hollanda milli takımı, grup aşamasında tüm maçları ev sahibi formasıyla oynayacak gibi görünüyor. Bu, aynı FIFA belgesinden alınan ekran görüntülerinden anlaşılıyor.