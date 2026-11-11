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Marten de Roon, Kick 't met programında, Ziggo Sport ekranlarında Hollanda Milli Takımı için başarısız geçen Dünya Kupası'nı değerlendiriyor. Orta saha oyuncusu, dönemin milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'a yöneltilen sert eleştirilere de değiniyor.

De Roon, son 32 turunda Fas'a elenmelerinin ardından Koeman'a yöneltilen eleştiriler hakkında, "Üzücü ama bu işin bir parçası. Koeman da bunu biliyor" dedi.

AS Roma'nın deneyimli orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "İşler iyi gittiğinde insanlar teknik direktöre veya yıldız oyunculara bakar. Kötü gittiğinde ise eleştiriler teknik direktöre ve yeterince iyi oynamayan, takımı yeterince sürükleyemeyen önemli oyunculara yönelir."

De Roon, Koeman'ın milli takım teknik direktörlüğünü şöyle değerlendirdi: "İşler kötü gittiğinde eleştirileri açıklamanız gerekir. O zaman herkes suçu Koeman'ın üzerine atabilir çünkü teknik direktör o. Bu çok kolaycı bir yaklaşım; sonuçta hepiniz bunun bir parçasısınız. Ne yazık ki futbolun doğasında bu var ama işler iyi gittiğinde bunun olumlu tarafını da yaşarsınız. Koeman bunları yeterince yaşadı. Dolayısıyla omuzları biraz yük kaldırabilir."

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Koeman, özellikle Fas karşısındaki temkinli taktiği nedeniyle çok eleştirildi. Hollanda galibiyete doğru ilerlerken maçın sonlarında beraberlik golünü yedi ve sonunda kötü geçen penaltı atışlarının ardından kaybetti.

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De Roon, Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na erken vedasını şöyle değerlendirdi: "Özellikle devre arasından sonra topa biraz daha fazla baskı yapmamızı isterdim. Fas'ın sürekli paslaşmasına biraz daha fazla baskı uygulamamızı isterdim."

De Roon hemen şunu da ekledi: "Ama kenardan bunu söylemek her zaman kolaydır. Yine de eksikliğini hissettiğimiz şey buydu: Topu kazanıp kendimiz oynamaya başlamak. Çünkü topla oynadığımızda en güçlüyüz."

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44 kez milli formayı giyen oyuncu, Hollanda Milli Takımı'na biraz Arjantin zihniyeti katmak istiyor: "Bizde eksik olan, Arjantinlilerin sahip olduğu inanç. Sınırları zorlamak."

"Onlar yine finale çıktı. Kendi kültürümüzden vazgeçmemeliyiz. Ama sahip olduğumuz tüm yeteneklerle bu yönümüzü biraz geliştirebilirsek..." diyen De Roon, Hollanda Milli Takımı için daha iyi günler umuyor.