Marten de Roon, AS Roma transferinin ardından özür diledi: "Üzgünüm, fazla ileri gittim"

Marten de Roon pazar günü resmen AS Roma’da tanıtıldı. 35 yaşındaki orta saha oyuncusuna kulüp kanallarına verdiği ilk röportajda doğrudan geçmişteki bazı sosyal medya paylaşımları soruldu ve De Roon özür diledi.

De Roon, Atalanta’dan geldi ve Stadio Olimpico’da bir sezonluk sözleşme imzaladı. Il Tempo’ya göre Roma, onu bonservissiz olarak kadrosuna kattı ancak olası bir scudetto kazanımı da dahil olmak üzere bonuslarla birlikte bu rakam 600 bin avroya çıkabilir.

De Roon, Atalanta formasıyla 445 maça çıktı ve Serie A’da Roma’ya 19 kez rakip oldu. Zwijndrechtli oyuncu, yeni takım arkadaşları Bryan Cristante ve Lorenzo Pellegrini’nin de aralarında bulunduğu isimlerle hararetli mücadelelere girişti ve Atalanta adına attığı 23 golün 3’ünü Roma’ya karşı kaydetti.

Örneğin 25 Eylül 2019’daki maçta son dakikalara doğru skoru 0-2’ye getirerek karşılaşmayı belirledi. Maçın ardından da golünden sonra kendisinin yer aldığı bir ‘gif’i, “AS Roma’nın adminini kazanan memeler paylaşmaktan alıkoyduğunda” notuyla paylaştı.

24 Nisan 2023’te Atalanta yeniden Roma ile karşılaştı. Roma, bundan birkaç gün önce Feyenoord’u eleyerek Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselmişti. Rotterdam ekibi 2022’de de Roma’ya, o dönem Konferans Ligi finalinde, 1-0 kaybetmişti.

Avrupa Ligi çeyrek finalinin ardından düzenlenen basın toplantısında, dönemin Roma teknik direktörü José Mourinho, NOS muhabiri Joep Schreuder’e bir Konferans Ligi anahtarlığı verdi. Portekizli teknik adam, “Güzel değil mi?” diyerek takıldı.

Atalanta, Feyenoord karşılaşmasının ardından o hafta sonunda Roma’yı 3-1 mağlup etti. Bunun ardından De Roon, sert bakışlı ve orta parmağını uzattığı bir fotoğrafını paylaştı. Orta parmağında Mourinho’nun anahtarlığının düzenlenmiş bir versiyonu asılıydı.

De Roon fotoğrafın yanına, “Köklerin Rotterdam’da olduğunda ve AS Roma’yı yendiğinde” yazdı. Bu nedenle Roma’ya gelişi tüm taraftarlar tarafından olumlu karşılanmıyor, ancak şimdi onları kendi tarafına çekmeyi umuyor.

Sosyal medyadaki geçmişi sorulduğunda, “Şey, bu çok açık” yanıtını verdi. “Ben sürekli sosyal medyada olan biriyim. Her zaman sınırları biraz zorlamaya çalışıyorum. Bu durumda ise sanırım o sınırı biraz aştım.”

“Ama bunun da bir açıklaması var. Sosyal medyada paylaşımları her zaman iki arkadaşımla birlikte yapıyorum ve o bir seferde... Bu bir yalan gibi duyulacak ama onaylamadığım tek paylaşım buydu.”

“Bunun nedeni, maçtan sonra hepimizin röportaj vermek zorunda olmasıydı. Ama o durumda üzgünüm, çünkü fazla ileri gittim” diyen De Roon’un, pazartesi akşamı Lecce deplasmanı (18.30) için büyük ihtimalle doğrudan kadroda yer alması bekleniyor.

Cumartesi akşamı bu kez Atalanta konuk olacak ve bu karşılaşma, De Roon’un yanı sıra teknik direktör Gian Piero Gasperini için de özel bir buluşma olacak. Gasperini, 2025 ortasında Roma’ya gitmeden önce Bergamo’da dokuz yıl boyunca takımın başında başarılı bir dönem geçirmişti.







