Almanya millî oyuncusu Nico Schlotterbeck, Bayer Leverkusen'i ağırlamaya hazırlanan Borussia Dortmund'un bahara kadar Bundesliga'nın zirvesinde kalma hedefini açıkladı. Ligin en iyi savunma performansına sahip Dortmund, Bayern Münih'e ciddi biçimde meydan okuyabilecek konumda görünüyor.

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Dortmund zirvede, Schlotterbeck bahardaki şampiyonluk yarışını hedefliyor

Bundesliga lideri Borussia Dortmund'un savunmacısı Nico Schlotterbeck, pazar akşamı Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'i ağırlamaya hazırlanırken şampiyonluk yarışında bahar aylarında da yer almak istediklerini açıkça belirtti.

Ligdeki ilk 10 haftayı yenilgisiz geçip 24 puanla zirvede bulunan Dortmund, Bayern Münih'e gerçekten meydan okuyacak temposunu sürdürebileceğini kanıtlamak için 11. haftaya psikolojik üstünlükle giriyor.

‘Mart veya nisana kadar yarışı sürdürmek istiyoruz’

Teknik direktör Niko Kovac, sezonun ilk üçte birlik bölümünde sabırlı olunması gerektiğini vurgulasa da Schlotterbeck, soyunma odasının belirleyici son haftalara kadar yarışta kalma kararlılığını açıkça ortaya koydu.

Almanya millî oyuncusu, pazar günkü önemli maç öncesinde “Yarışı sürdürmek ve mart veya nisana kadar zirvede kalmak istiyoruz” dedi.

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Dortmund'un sağlam omurgası, Bayern'in başlıca rakibi olmasını sağlıyor

Dortmund'un zirveye yükselişinde kaleci Gregor Kobel, Schlotterbeck, orta saha oyuncusu Felix Nmecha ve takıma dönen forvet Serhou Guirassy'den oluşan güçlü omurga belirleyici oldu.

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Kobel, 10 Bundesliga maçında yalnızca yedi gol yedi ve altı maçta kalesini gole kapattı. Freiburg'u bile gölgede bırakan bu savunma performansı, Dortmund'un hücumda 10. sıradaki Augsburg'un gerisinde kalmasını telafi ediyor.

Patrik Schick'in 100. gol arayışı Dortmund savunmasını sınayacak

Pazar günkü maçta Dortmund'un aşılması güç savunması; 1. FC Koln'ü 2-1, SC Paderborn'u 4-0 mağlup eden ve hafta içinde Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb karşısında da kazanan, yeniden form tutmuş Leverkusen ile karşılaşacak.

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Leverkusen forveti Patrik Schick, ilk 10 haftanın dokuzunda gol atarak Bundesliga'da 99 gole ulaştı. Schlotterbeck ve takım arkadaşlarını zorlu bir sınav beklerken BVB, Ağustos 2019'dan bu yana bir haftaya lig lideri olarak girip ilk kez galip gelmeyi hedefliyor.