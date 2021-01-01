Marsilya'da yeni dönem başlıyor | Andre Villas Boas'tan boşalan koltuğa Jorge Sampaoli getirildi

Marsilya'da Andre Villas Boas'ın istifasından sonra yeni teknik direktör belli oldu. Jorge Sampaoli ikinci kez Avrupa'da şansını deneyecek.

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da Andre Villas-Boas'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jorge Sampaoli getirildi. Arjantinli teknik direktör, 2023 yılına kadar Fransız ekibinin başında olacak. Sampaoli, Sevilla'dan sonra ikinci defa Avrupa'da görev yapacak. Marsilya da 2014-15 sezonundaki Marcelo Bielsa döneminden sonra başka bir Arjantinli teknik direktörle çalışacak.

Jorge Sampaoli kimdir?

Arjantinli teknik direktör 2000'li yılların başında başlayan kariyerinde birçok takım çalıştırdı. Esas patlamasını ise Şili Milli Takımı ile gerçekleştirdi. 2012'de başına geçtiği Güney Amerika ekibine göze hoş gelen bir futbol oynatan Sampaoli, giyim tarzı ve dövmeleri sayesinde de dünyanın birçok yerinden hayran kitlesi edindi. 2014 Dünya Kupası'nda penaltılarla Brezilya'ya elenen Şili, hocasının yönetiminde ertesi sene Copa America'yı müzesine götürdü. Bu başarıların ardından Avrupa'dan teklifler alan başarılı teknik adam, 2016-17 sezonunda La Liga'ya giderek Sevilla'yı çalıştırdı ama beklentilerin uzağında kaldı. Bir sezonun ardından Avrupa dönerek yeniden Şili'nin başına geçen Sampaoli, kısa bir süre sonra Arjantin Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul etti. Başarılı teknik direktör 2018 yılında 'Tangocular'ın başında bir Dünya Kupası deneyimi daha yaşadı ama Rusya'da beklenen başarı gelmedi.

Kariyerinin son yıllarını Brezilya'da geçiren Sampaoli, Santos ve son olarak da Atletico Miniero'da görev yaptı.

Marsilya'nın bu sezonki karnesi nasıl?

Geçen sezon Ligue 1'de şampiyonluk yarışına dahil olan Marsilya, ezeli rakibi Paris Saint-Germain'in gerisinde kalsa da oynadığı futbolla taraftarını umtlandırmıştı. Pandemi nedeniyle Fransa Ligi iptal edildiğinde puan durumunda ikinci sırada yer alan Akdeniz ekibi, yeni sezon öncesinde şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu. Fakat beklenen olmadı. Marsilya, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçın beşinde yenildi ve Avrupa Ligi'ne bile kalamadan elendi. Fransa Ligi'nde ise şu ana kadar oynadığı 25 maçın sadece 10'unu kazanabildi. Şampiyonluk yarışına erken havlu atan Marsilya, puan durumunda yedinci sırada yer buldu.

Andre Villas Boas neden ayrılmıştı?

Jorge Sampaoli-Marsilya birlikteliğinin gerçekleşmesi için ilk adım Andre Villas Boas'ın sürpriz istifasıydı. Portekizli teknik direktör, kış transfer döneminde Celtic'te forma giyen Olivier Ntcham'ın transferi nedeniyle yönetimle ters düştü. Bir basın toplantısı düzenleyen Boas, "Uyandım ve sabah bir transfer anlaşması gördüm. Bu kulübün politkasına katılamıyorum. Marsilya'dan hiçbir şey, para istemiyorum. Sadece ayrılmak istiyorum" diyerek görevinden ayrıldı. 43 yaşındaki teknik direktör, mavi-beyazlı takımla çıktığı 60 resmi maçta 28 galibiyet ve 14 beraberlik elde etti. Boas'ın Marsilya'sı 18 kez yenilirken, bu mağlubiyetlerin 11 tanesi görevinin son dört ayında yaşandı.

Marsilya'da yeni yapılanma

Marsilya'da tek hamle Jorge Sampaoli ile imzalanan sözleşme olmadı. Kulübün ABD'li sahibi Frank McCourt, başkan Jacques-Henri Eyraud'un görevine son vererek yerine kulüpte futbol direktörlüğü yapan 34 yaşındaki Pablo Longoria'yı atadı