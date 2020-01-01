Marsilya, Zidane ve Ronaldo'nun hayalini kuruyor

Kulübün satışının tamamlanması halinde, Ligue 1 ekibinin hedefinde iki büyük isimle anlaşmak bulunuyor.

Mourad Boudejellal'ın başkanlığındaki konsorsiyum 'yı satın alıp, kulübü ülkenin istikrarlı bir şekilde başarıya ulaştırmak istiyor.

Yatırımcılardan Mohamed Ayachi Ajroudi ise Zinedine Zidane ve 'yu Marsilya çatısı altında görmenin hayalini kuruyor.

Le Figaro'ya konuşan Ajroudi "Yeni bir teknik direktör mü? Yerel bir kahramanı ülkeye geri döndürmekten daha iyi ne olabilir? Zinedine Zidane, Marsilya'ya gelir mi? Bunu bize zaman gösterecek. Futbolu seviyorum. Alman disiplinini seviyorum. 'yı izlemekten büyük keyif alıyorum. Cristiano Ronaldo'nun disiplinine büyük saygı duyuyorum. Onu Marsilya'ya getirme hayali kuruyor muyum? Hayatta her şey mümkün. Ancak bu Mourad Boudejelall'ın görevi." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Marsilya, salgın nedeniyle sezonun kalanı oynanmadan tescil edilen liglerden biri olan 'de 2019-20 sezonunu PSG'nin 12 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı ve gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi vizesini aldı.