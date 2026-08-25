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Khaled Mahmoud

Çeviri:

Marsilya tifosu tartışma yarattı: Kulübün ultraları neden İspanya'nın şampiyonluğunu kutladı?

Marseille - Strasbourg
Marseille
Strasbourg
1. Lig
İspanya
Fransa
Dünya Kupası
Fransa
İspanya

Marsilya taraftar grubu Ultras, çarpıcı tifonun ardındaki hikâyeyi anlattı

Fransız kulübü Olympique Marsilya'yı destekleyen "South Winners" ultras grubunun geçen cuma günü "Vélodrome" stadında "Viva Roja", yani "Yaşasın İspanya" başlığıyla açtığı dev tifo geniş yankı uyandırdı.

Bu dev tifo, Fransa Ligi'nde yeni sezonun açılış maçı olan Marsilya-Strasbourg karşılaşmasının başlamasından önce açıldı. Tifo, güney tribününün ön cephesini kaplayarak takipçilerin dikkatini üzerine çekti; bu takipçiler, bir Fransız kulübünün tribünlerinde İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ilk bakışta beklenmedik bir şekilde kutlanmasının nedenlerini sorguladı.

Bu durum, Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası mücadelesine tam da İspanya karşısında, iki golle mağlup olarak yarı final aşamasında veda etmesinin ardından yaşandı.

İspanyol basınında büyük övgü toplamasına rağmen, bu jest Fransız spor kamuoyunda merak ve farklı yorumlara yol açtı. Bu da ultras grubunun başkan yardımcısı Rachid Zeroual'ı, arka planı açıklamak ve söylentileri çürütmek amacıyla "YouTube" üzerinden "Football Club de Marseille" platformuna bir röportaj vermeye yöneltti.

Zeroual, tifoyu Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps'a ya da başka taraflara yönelik mesajlarla ilişkilendiren tahminleri çürüterek şunları söyledi: "Bu konuda pek çok söylenti duydum. Yaşanan şey, Senegal veya Cezayir gibi milli takımlarla (Afrika Uluslar Kupası'nı kazandıklarında) gördüğümüz duruma benziyor; herkesi kolektif bir performans ve son derece güzel bir futbolla şaşırttıklarında olduğu gibi. Hangimiz Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clásico'yu takip etmiyor ki? İspanya Milli Takımı büyüleyici bir performans sergiledi ve şahsen beni etkiledi. Ayrıca grubumuzda İspanyol üyeler de var ve yüzde 100 çok kültürlü bir topluluk olmaktan gurur duyuyoruz."

Sportif açıdan ise Marsilya, yeni sezona güçlü bir performansla başladı. Strasbourg karşısında dört gollü net bir galibiyet elde ederek, turnuvanın ikinci haftası kapsamında önümüzdeki pazar günü oynayacağı beklenen Monaco maçı öncesinde geçici olarak puan tablosunun zirvesine yerleşti.

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