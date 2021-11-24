Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli'den Galatasaray maçı için ilginç benzetme: Yangın yeri

Marsilya, 25 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Fransız ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli, maç öncesinde galibiyet için iddialı konuştu.

Ne söyledi?

"Bu turnuva bizim için çok önemli. Tutarlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Sakatlığı bulunan oyuncularımızın yarınki maçta olmaması bizim için bir eksiklik ama isimler üzerinde değil, sistem üzerinde duruyoruz. Yarın güçlü bir takım karşısında elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Biz Avrupa'da devam etmek için oynayacağız. Bunun için kazanmaya çalışacağız."

Jorge Sampaoli, Galatasaraylı taraftarların statta oluşturduğu atmosferle ilgili soruya ise ilginç bir cevap verdi.

"Böyle maçları çok seviyorum. Bu bir yangın yerine benziyor. Çok sevdiğim bir ambiyans. Her zaman böyle ambiyansta oynamak istedim. Beni çok mutlu eden ve çok heyecanlandıran bir maç olacak. Oyuncularım da ben de böyle ambiyansları çok seviyoruz."

Müsabakaya iyi hazırlandıklarını aktaran Sampaoli, "Maç planlarına çok iyi çalıştık. Bizi sıkıştıracaklarını biliyoruz. Galatasaray çok agresif bir takım. Bunu dikkate alarak her konuya çok iyi çalıştık." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder kafilede yer aldı

Arjantinli teknik adam, tedavisine devam edilen Cengiz Ünder'i de İstanbul'a getirdiklerini hatırlatarak, "Riske girmeden onun iyileşmesini bekliyoruz. Onun takımımız için çok önemli ve hayati olduğunu biliyoruz. Son dakikaya kadar sağlık durumunu takip edeceğiz, oynamasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

William Saliba da maçın zor geçeceğini belirterek, "Böyle ortamlarda oynamaya alışığım. Sıcak bir ortam olacak ama elimden geleni yapacağım. Üstümüzde bir baskı olduğunu biliyoruz ama üç puanı almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.