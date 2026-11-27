Marsilya, perşembe gecesi Avrupa Ligi'nde kritik bir galibiyet aldı ancak maç sonrasında en çok konuşulan konu bir oyuncunun yarattığı hayal kırıklığıydı. Levski Sofya karşısındaki tek farklı galibiyete rağmen teknik direktör Bruno Genesio, farkı ikiye çıkarma fırsatının kaçırılmasından duyduğu rahatsızlığı gizlemedi.

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Galibiyete bireysel hata gölge düşürdü

Marsilya, perşembe günü Orange Velodrome'da Levski Sofya'yı 1-0 yenerek Avrupa Ligi'ndeki yükselişini sürdürdü. Fransa'nın köklü kulübü için üç puan çok önemliydi ancak sergilenen performans eski günlerini arattı. İkinci yarıdaki tartışmalı bir an da teknik direktör Genesio'yu saha kenarında gözle görülür biçimde öfkelendirdi. Galibiyet golü dışında maçın belirleyici anı, Marsilya'nın penaltı kazandığı 51. dakikada yaşandı. Karşılaşmayı koparma fırsatıyla topun başına geçen Amine Gouiri'nin Panenka denemesi, topun kolayca kalecide kalmasıyla fena halde ters tepti. Kaçan penaltı Velodrome'u şaşkınlığa sürükledi ve ev sahibi ekibin son yarım saati tedirgin geçirmesine neden oldu.

Genesio, son düdüğün ardından olaya değinerek forvetinin böylesine kritik bir Avrupa maçında neden bu kadar riskli bir vuruş seçtiğini sorguladı. RMC Sports'un aktardığına göre Genesio, "Bunu neden denedi? Ona sormanız gerekecek" dedi. Marsilya teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Penaltı kaçırmak herkesin başına gelebilir. Penaltı kaçırdığı için bir oyuncuyu suçlamayacağız. Ancak onun yerinde olsaydım bunu denemezdim. Ne o anda ne de içinde bulunduğumuz bu dönemde."

Genesio daha profesyonel bir yaklaşım istiyor

Teknik direktörün tepkisinde maçın koşulları etkiliydi. Marsilya, sezona zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra bu karşılaşmada tek gollük üstünlüğünü korumaya çalışıyordu. Başarılı bir Panenka, oyuncunun cesareti nedeniyle sık sık övgü toplasa da Gouiri'nin penaltıyı gole çevirememesi, yedek kulübesinden ciddi eleştiriler almasına yol açtı. Genesio, sonucun istedikleri gibi olduğunu ancak teknik direktör açısından bitiricilik eksikliğini ve penaltının kaçırılış biçimini kabullenmenin zor olduğunu kabul etti.

Genesio, "Ama başarılı olsaydı herkes onu alkışlardı. İşler böyle yürür. Penaltının bir sonucu olmadı, en önemlisi de bu. Pek memnun kaldığımı söyleyemem. Ya başka bir şekilde kaçırmasını ya da gol atmasını tercih ederdim" dedi.

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Odak yeniden Ligue 1'e çevrildi

Penaltı etrafında yaşananlara rağmen Genesio, Gouiri'yi ve diğer önemli oyuncuları oyundan alma kararının yalnızca kaçan penaltıya yönelik bir ceza değil, kadro yönetiminin bir parçası olduğunu açıkladı. Teknik direktör son bölüm için hücum seçeneklerini yenilemek isterken forvet oyuncusu 63. dakikada oyundan alındı. Kulüp, geçen hafta sonu lige yükselen Le Mans karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 3-2'lik mağlubiyetin de yer aldığı, ligdeki istikrarsız sonuçların ardından yakaladığı ivmeyi korumak istiyor.

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Teknik direktör, "Oyuncuların enerjisini yönetmek için değişiklikler yaptım çünkü önümüzde önemli bir maç daha var. Oyuncularımın sağlığını gözetiyorum" açıklamasında bulundu.

Avrupa'da tur atlamak öncelik olmaya devam ediyor

Hücumda etkisiz kalan Levski Sofya karşısında galibiyetin tek farkla gelmesi, Marsilya'nın turnuvada ileri turlara gitmek için hâlâ yapması gereken çok iş olduğunu gösteriyor. Yine de Avrupa'da üst üste iki maçta gol yememek, Genesio'nun üzerine inşa edebileceği sağlam bir temel oluşturuyor. Kulübün Avrupa geçmişi, eleme turlarında yer almasını gerektiriyor. Grup aşamasına yavaş başladıktan sonra güçlükle kazanılan bu puanlar, Marsilya'yı tur için gereken kritik çizgiye yaklaştırıyor.

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Bulgar ekibi karşısındaki galibiyet, Marsilya'nın bu pazar Ligue 1'de Auxerre ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde ihtiyaç duyduğu moral desteğini sağladı. Genesio, kulübü lig tablosunda yükseltmeye çalışırken oyuncularından kale önünde daha disiplinli bir performans bekleyecek.